Как обойти ограничения и не отказывать себе в импортных товарах

Рынок в РФ покинули некоторые зарубежные бренды. Кроме этого, покупатели столкнулись с тем, что не могут заказывать любимые товары на зарубежных онлайн-площадках.
Первый способ найти необходимые вещи — поискать их в Сети у отечественных продавцов, пишет издание. Однако с этим будет сложно: российские интернет-магазины тоже подсажены на импорт. Поэтому им нужно время, что пересмотреть ассортимент и при необходимости найти замену некоторым товарам.
Второй способ — воспользоваться услугами мейл-форвардеров — компаний, которые собирают заказы клиентов, хранят их на своих складах за границей и самостоятельно доставляют их покупателю в РФ без участия госпочты. Однако это может влететь в копеечку: выкуп обойдётся в среднем в 10% от цены товара. Кроме этого, есть нюанс: Еврокомиссия уже одобрила запрет на работу российских транспортных компаний в ЕС. Фирмы могут найти лазейку, но, соответственно, вырастет и цена их услуг.
Третий вариант — попытаться оформить покупку на иностранной интернет-площадке самостоятельно. Однако есть три проблемы — с регистрацией, оплатой и доставкой.
На сайтах иностранных интернет-магазинов могут не принять регистрацию с российского адреса и номера телефона. В этом случае можно пойти на такую уловку — указать несуществующий адрес в Европе или США, но при этом чтобы название города, улицы и почтового индекса были реальными.
Что касается номера телефона, замену ему можно найти на специальных сайтах. На таких площадках предлагают временные зарубежные номера, которые действуют около 20 минут. Но услуга эта тоже небесплатная.
После решения вопроса с регистрацией, проблемы могут настигнуть на этапе оплаты. Как известно, сейчас расплатиться картами Visa и MasterCard на зарубежных сайтах нельзя, «Мир» тоже в этом случае не помощник, а при использовании UnionPay могут возникнуть трудности.
Есть вариант оформить Visa и MasterCard в странах ближнего зарубежья, но такое турне может стоить около 70 тыс. рублей на человека. Другие способы — использовать виртуальные карты: в этом случае помогут сервисы Ezzocard или Bankoff.
С доставкой всё проще — либо продавец сам доставит посылку в РФ, либо придётся обратиться за услугами мейл-форвардеров.
Однако стоит помнить об ограничениях. Из Штатов нельзя отправлять ювелирные украшения, сумки и косметику, а одежда и обувь должны быть не дороже тысячи долларов за один товар. Из европейских стран ограничение распространяются на косметику, обувь и одежду дороже 300 евро, электронику стоимостью более 750 евро, камеры фото- и видеосъёмки ценой свыше 1 тыс. евро.