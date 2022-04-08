Как обойти ограничения и не отказывать себе в импортных товарах

Второй способ — воспользоваться услугами мейл-форвардеров — компаний, которые собирают заказы клиентов, хранят их на своих складах за границей и самостоятельно доставляют их покупателю в РФ без участия госпочты. Однако это может влететь в копеечку: выкуп обойдётся в среднем в 10% от цены товара. Кроме этого, есть нюанс: Еврокомиссия уже одобрила запрет на работу российских транспортных компаний в ЕС. Фирмы могут найти лазейку, но, соответственно, вырастет и цена их услуг.