Гладков принял участие в награждении российских военных

Posted 8 апреля 2022, 15:06
Published 8 апреля 2022, 15:06
Modified 1 декабря, 08:37
Updated 1 декабря, 08:37
В Белгородской области 8 апреля прошло награждение военнослужащих государственными наградами. Их вручали губернатор Вячеслав Гладков и командующий воздушно-десантными войсками Алексей Сердюков.
Как сказал Гладков, каждый житель полуторамиллионной Белгородчины не только сопереживает, но и готов оказать помощь военным, которые находятся на границе или в зоне действий. Через регион проходят 540 км границы, а рядом живут сотни тысяч людей.
«Очень хочется, чтобы каждый, кто стоит на защите нашей Родины, выполнил приказ и вернулся домой. Мы всегда с вами, мы всегда рядом, и всё, что зависит от нас, мы всегда делали и будем делать», – сказал Гладков.
Напомним, 20 марта стало известно, что государственные награды получат 40 росгвардейцев. Они участвовали в боевых действиях в районе города Изюм Харьковской области.