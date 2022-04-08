bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2022, 15:06

Published 8 апреля 2022, 15:06

Modified 1 декабря, 08:37

Updated 1 декабря, 08:37

Гладков принял участие в награждении российских военных

8 апреля 2022, 15:06
Сюжет
Губернатор
8 апреля награждали военных губернатор Вячеслав Гладков и командующий ВДВ России Алексей Сердюков. Об этом глава региона рассказал на своей странице в соцсетях.

В Белгородской области 8 апреля прошло награждение военнослужащих государственными наградами. Их вручали губернатор Вячеслав Гладков и командующий воздушно-десантными войсками Алексей Сердюков.

Как сказал Гладков, каждый житель полуторамиллионной Белгородчины не только сопереживает, но и готов оказать помощь военным, которые находятся на границе или в зоне действий. Через регион проходят 540 км границы, а рядом живут сотни тысяч людей.

«Очень хочется, чтобы каждый, кто стоит на защите нашей Родины, выполнил приказ и вернулся домой. Мы всегда с вами, мы всегда рядом, и всё, что зависит от нас, мы всегда делали и будем делать», – сказал Гладков.

Напомним, 20 марта стало известно, что государственные награды получат 40 росгвардейцев. Они участвовали в боевых действиях в районе города Изюм Харьковской области.

#Новости#Общество#Губернатор#Фотофакт#Награждение#Военные#Вячеслав Гладков#Спецоперация на Украине#Спецоперация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика