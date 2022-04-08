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Белгородцы недовольны суммой прожиточного минимума на детей

8 апреля 09:23
Фото: Бел.Ру
Во время прямого эфира проекта «Объясняем. РФ» к министру соцзащиты населения и труда области Елене Батановой обратилась женщина, которая поинтересовалась, когда в Белгородской области увеличат прожиточный минимум.

По словам белгородки, прожиточный минимум на детей в регионе — один из минимальных по стране, хотя цены такие же, как в Москве.

Елена Батанова отметила, что расчёт прожиточного минимума на детей осуществляется по методике федерального министерства. В расчёт входит несколько факторов, включая цены на продукты, услуги и т. д.

Да, у нас сегодня величина прожиточного минимума не самая большая по сравнению с другими территориями. Но мы с вами должны понимать, что это совокупность факторов, на которые нам очень трудно повлиять. Сегодня у нас 10 310 рублей прожиточный минимум на ребёнка, но пока мы ничего не можем сделать, чтобы его каким-то образом увеличить. Будем ждать методических рекомендаций.Елена Батанова

Напомним, в мае жители Белгородской области могут получить выплаты на детей 8–16 лет.

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