Белгородцы недовольны суммой прожиточного минимума на детей

Да, у нас сегодня величина прожиточного минимума не самая большая по сравнению с другими территориями. Но мы с вами должны понимать, что это совокупность факторов, на которые нам очень трудно повлиять. Сегодня у нас 10 310 рублей прожиточный минимум на ребёнка, но пока мы ничего не можем сделать, чтобы его каким-то образом увеличить. Будем ждать методических рекомендаций.Елена Батанова