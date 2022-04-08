Белгородцы читали фейки, слышали хлопки и заложили камень под новый парк

С каждым днём в белгородских пабликах в соцсетях и телеграм-каналах появляется всё больше фейков. Один из них распространили 8 апреля, опровергли его в региональном управлении ФСБ.
В ведомстве попросили не верить слухам, тщательнее проверять информацию. Если провокационный материал встретился вам в Сети, по возможности сообщите об этом правоохранителям.
Стоит отметить, что фейки могут распространять не только в интернете. Некоторые злоумышленники по старинке пользуются методом обзвона.
8 апреля жители Волоконовского района жаловались на похожие на хлопки звуки. Как сообщил глава местной администрации Сергей Бикетов, это был не обстрел, жертв и разрушений нет.
Тем не менее правоохранители проводят проверку. Они же установят причину громких звуков.
На улице Корочанской в Белгороде появится большой парк аттракционов. Оборудуют его на дальнем берегу Центрального пляжа.
8 апреля на месте строительства заложили камень. Присутствовали на церемонии в том числе губернатор Вячеслав Гладков и мэр Антон Иванов.
Возводить парк аттракционов начнут в сентябре, а к установке оборудования приступят следующей весной.