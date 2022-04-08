Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы читали фейки, слышали хлопки и заложили камень под новый парк

8 апреля 16:00
Фото: «Бел.Ру»
В ФСБ предупредили белгородцев об очередных фейках на фоне спецоперации, а в Волоконовском районе жителей испугали похожие на хлопки звуки. В областном центре тем временем заложили камень на месте нового парка аттракционов.

Очередные фейки

С каждым днём в белгородских пабликах в соцсетях и телеграм-каналах появляется всё больше фейков. Один из них распространили 8 апреля, опровергли его в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве попросили не верить слухам, тщательнее проверять информацию. Если провокационный материал встретился вам в Сети, по возможности сообщите об этом правоохранителям.

Стоит отметить, что фейки могут распространять не только в интернете. Некоторые злоумышленники по старинке пользуются методом обзвона.

ФСБ просит белгородцев сообщать о провокационных материалах в Сети
Узнать подробнее

Новые хлопки

8 апреля жители Волоконовского района жаловались на похожие на хлопки звуки. Как сообщил глава местной администрации Сергей Бикетов, это был не обстрел, жертв и разрушений нет.

Тем не менее правоохранители проводят проверку. Они же установят причину громких звуков.

Глава района прокомментировал новые хлопки, которые испугали белгородцев
Узнать подробнее

Камень под новый парк

На улице Корочанской в Белгороде появится большой парк аттракционов. Оборудуют его на дальнем берегу Центрального пляжа.

8 апреля на месте строительства заложили камень. Присутствовали на церемонии в том числе губернатор Вячеслав Гладков и мэр Антон Иванов.

Возводить парк аттракционов начнут в сентябре, а к установке оборудования приступят следующей весной.

На месте нового парка аттракционов в Белгороде заложили камень
Узнать подробнее

Материалы по теме
Облако от взрыва, забор на вокзале и цены на жильё волновали белгородцев 5 апреляБелгородцы обсуждают эвакуацию школ и смерть ЖириновскогоУголовное дело за обстрел «Точкой-У» и история с «рытьём окопов» удивили белгородцев
#Новости#Белгород#Парк#ФСБ#Хлопок#Аттракционы#Волоконовский район#Фейк#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18