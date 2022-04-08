20 главных событий России за 20 лет: снижение преступности и социально опасных явлений

Сначала штрафов стали бояться, затем как-то вошло в привычку. Рефлекс выработался — завел мотор — пристегнулся — нажал на газ. Это же моя безопасность, безопасность моей семьи, моих детей. Разные ситуации на дороге и если резкое торможение, маневр, конечно лучше, когда ты в кресле усидел, чем вылетел и пробил головой «лобовуху». Кому ты на том свете будешь рассказывать о том, что тебе неудобно или, что «привык ездить без веревки»?