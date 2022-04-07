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В Старом Осколе поступили два звонка о минировании зданий «Сталь-снаб»

7 апреля 11:04
Фото: Александр Пузанов / телеграм-канал «Oskol Stelit | Старый Оскол»
На место выезжали оперативные службы. По итогам проверки информация о минировании не подтвердилась, сообщил в своём телеграм-канале глава администрации Старооскольского горокруга Андрей Чесноков. Сотрудники организации вернулись к работе.

Два звонка о минировании поступили 7 апреля. Сообщалось об опасности в зданиях на станции Котёл. Соответствующую информацию «Сталь-снаб» передала в ЕДДС.

На место выехали оперативные службы. По итогам проверки информация о минировании не подтвердилась. Сотрудники вернулись к работе.

В Старом Осколе это не первый звонок о ложном минировании. 25 марта неизвестные сообщили об угрозе местной администрации. Эвакуировали 180 человек. Угроза не подтвердилась.

На прошлой неделе в Белгороде, напомним, «заминировали» здания регионального правительства и судов. 1 марта волна «минирований» добралась до местных СМИ.

А накануне письмо об угрозе школам Белгорода и области пришло на электронную почту одной из образовательных организаций. Мэр Антон Иванов назвал такие сообщения информационным давлением на регион.

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