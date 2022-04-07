В Старом Осколе поступили два звонка о минировании зданий «Сталь-снаб»

Два звонка о минировании поступили 7 апреля. Сообщалось об опасности в зданиях на станции Котёл. Соответствующую информацию «Сталь-снаб» передала в ЕДДС.
На место выехали оперативные службы. По итогам проверки информация о минировании не подтвердилась. Сотрудники вернулись к работе.
В Старом Осколе это не первый звонок о ложном минировании. 25 марта неизвестные сообщили об угрозе местной администрации. Эвакуировали 180 человек. Угроза не подтвердилась.
На прошлой неделе в Белгороде, напомним, «заминировали» здания регионального правительства и судов. 1 марта волна «минирований» добралась до местных СМИ.
А накануне письмо об угрозе школам Белгорода и области пришло на электронную почту одной из образовательных организаций. Мэр Антон Иванов назвал такие сообщения информационным давлением на регион.