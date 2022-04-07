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Posted 7 апреля 2022, 16:00

Published 7 апреля 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Уголовное дело за обстрел «Точкой-У» и история с «рытьём окопов» удивили белгородцев

7 апреля 2022, 16:00
Сюжет
Уголовное дело
Федеральный следком заявил, что Красный Октябрь 29 марта обстреляли «Точкой-У» украинские военнослужащие, уже возбуждено уголовное дело. Среди других важных тем дня — комментарий губернатора по «рытью окопов» и планы на салют в честь Дня Победы.

Уголовное дело за обстрел «Точкой-У»

Следственный комитет РФ прокомментировал происшествие в Красном Октябре, которое случилось 29 марта. Как заявили в ведомстве, это был обстрел со стороны Украины «Точкой-У».

В тот день ВСУ произвели не менее трёх пусков ракет в сторону региона. В итоге пострадали восемь граждан, их здоровью причинён тяжкий вред. Повреждена 21 единица техники. В результате пожара разрушился склад в районе временной дислокации воинской части.

Уголовное дело завели по статье за применение запрещённых средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Специалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

По факту обстрела ВСУ Красного Октября под Белгородом возбудили уголовное дело
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Окопы или земельные работы?

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал вопрос подписчика о том, почему местные СМИ разводят панику. Белгородец пожаловался на новости о «рытье окопов» в Шебекинском горокруге.

Глава региона ответил, что слова «окоп» нигде не видел — только словосочетание «земляные работы». Гладков добавил, что все эти работы проводятся для безопасности жителей региона, и призвал меньше читать украинских комментариев.

Гладков прокомментировал «рытьё окопов» под Белгородом
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Салюту — быть

9 Мая в Белгороде будет фейерверк. Подрядчика, который организует салют, уже ищет мэрия. Потратить на фейерверк планируют 800 тыс. рублей.

Начнётся он в 22:00 и продлится не более восьми минут. Запустят салют с площадки «Конпрока».

#Новости#Общество#Уголовное дело#Следственный комитет#Салют#День Победы#9 мая#Земляные работы#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Красный октябрь
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