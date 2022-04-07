Уголовное дело за обстрел «Точкой-У» и история с «рытьём окопов» удивили белгородцев

Posted 7 апреля 2022, 16:00
Published 7 апреля 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Следственный комитет РФ прокомментировал происшествие в Красном Октябре, которое случилось 29 марта. Как заявили в ведомстве, это был обстрел со стороны Украины «Точкой-У».
В тот день ВСУ произвели не менее трёх пусков ракет в сторону региона. В итоге пострадали восемь граждан, их здоровью причинён тяжкий вред. Повреждена 21 единица техники. В результате пожара разрушился склад в районе временной дислокации воинской части.
Уголовное дело завели по статье за применение запрещённых средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Специалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал вопрос подписчика о том, почему местные СМИ разводят панику. Белгородец пожаловался на новости о «рытье окопов» в Шебекинском горокруге.
Глава региона ответил, что слова «окоп» нигде не видел — только словосочетание «земляные работы». Гладков добавил, что все эти работы проводятся для безопасности жителей региона, и призвал меньше читать украинских комментариев.
9 Мая в Белгороде будет фейерверк. Подрядчика, который организует салют, уже ищет мэрия. Потратить на фейерверк планируют 800 тыс. рублей.
Начнётся он в 22:00 и продлится не более восьми минут. Запустят салют с площадки «Конпрока».