Уголовное дело за обстрел «Точкой-У» и история с «рытьём окопов» удивили белгородцев

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Федеральный следком заявил, что Красный Октябрь 29 марта обстреляли «Точкой-У» украинские военнослужащие, уже возбуждено уголовное дело. Среди других важных тем дня — комментарий губернатора по «рытью окопов» и планы на салют в честь Дня Победы.

Уголовное дело за обстрел «Точкой-У» Следственный комитет РФ прокомментировал происшествие в Красном Октябре, которое случилось 29 марта. Как заявили в ведомстве, это был обстрел со стороны Украины «Точкой-У». В тот день ВСУ произвели не менее трёх пусков ракет в сторону региона. В итоге пострадали восемь граждан, их здоровью причинён тяжкий вред. Повреждена 21 единица техники. В результате пожара разрушился склад в районе временной дислокации воинской части. Уголовное дело завели по статье за применение запрещённых средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Специалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. По факту обстрела ВСУ Красного Октября под Белгородом возбудили уголовное дело Узнать подробнее Окопы или земельные работы? Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал вопрос подписчика о том, почему местные СМИ разводят панику. Белгородец пожаловался на новости о «рытье окопов» в Шебекинском горокруге. Глава региона ответил, что слова «окоп» нигде не видел — только словосочетание «земляные работы». Гладков добавил, что все эти работы проводятся для безопасности жителей региона, и призвал меньше читать украинских комментариев. Гладков прокомментировал «рытьё окопов» под Белгородом Узнать подробнее Салюту — быть 9 Мая в Белгороде будет фейерверк. Подрядчика, который организует салют, уже ищет мэрия. Потратить на фейерверк планируют 800 тыс. рублей. Начнётся он в 22:00 и продлится не более восьми минут. Запустят салют с площадки «Конпрока».