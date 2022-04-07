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Учить детей плавать в Белгородской области будут даже летом

7 апреля 16:30
Фото: ИА «Бел.Ру»
В редакцию «Бел.Ру» поступили обращения от родителей белгородских учеников, которые утверждают, что в школах перестали обучать плаванию их детей. Ранее данное поручение дал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, чтобы исключить несчастные случаи на водоёмах летом.

О том, что в школах не проводят дополнительные уроки плавания, сообщили журналистам «Бел.Ру» родители. Мы обратились за официальным комментарием в правительство Белгородской области.

Ответ получили от белгородского министерства образования. В ведомстве сообщили, что в школах обучение плаванию с начала 2021 года и по настоящее время не прекращалось.

Обучение плаванию школьников 2–4-х и 5–9-х классов проходит на уроках физкультуры. Исходя из технических и кадровых возможностей школы, а также количества детей один образовательный модуль включает от 10 до 30 часов.

Всего на территории региона 26 школ, в которых есть бассейны. На этих базах учатся плавать около 12 тысяч школьников.

Ещё в 29 школах учат плавать без бассейна, в рамках внеурочной деятельности. Занятия проходят в рамках учебных курсов «Дельфинёнок», «Учимся плавать» и др. Ими охвачено около 2700 детей. Каждая школа самостоятельно разрабатывает программу внеурочной деятельности в объёме не менее 12 часов. Ещё 1230 учащихся учатся плавать в семи организациях допобразования.

Приобщают к первичным навыкам плавания через реализацию сетевого взаимодействия. В таком формате работают 57 школ региона, в которых нет бассейнов, с охватом более 8,5 тыс. учащихся (на основе договорных отношений).

В ведомстве добавили, что процесс обучения школьников плаванию — непрерывный в течение учебного года, продолжается летом в школьных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, а также в загородных лагерях, где есть бассейны.

Что касается причин прекращения обучения плаванию в отдельных школах – это может быть завершение реализации образовательной программы (раздела/модуля).

По результатам анализа уровня обучения плаванию на 31 марта 2022 года 62 318 школьников (37,2% от общего количества обучающихся) успешно выполнили тестовые упражнения для обучающихся начального, основного и среднего образования.

С испытаниями по овладению простейшими плавательными навыками (упражнения «поплавок», скольжение на спине и на груди, преодоление дистанции от 8 до 12 м вольным стилем) справились 21 010 учащихся 2–4-х классов (40,3% от общего количества школьников начальных классов).

Контрольные испытания по преодолению дистанции от 12 до 25 м одним из способов спортивного плавания выполнили 32 814 учащихся 5–9-х классов (57,0% от общего числа обучающихся основного общего образования), а также 8494 учащихся 10–11-х классов (91,3% от общего количества обучающихся среднего общего образования).

Школьников обучают 955 учителей физкультуры, которые имеют соответствующую квалификацию по обучению детей плаванию, 250 педагогических работников.

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