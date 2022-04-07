Учить детей плавать в Белгородской области будут даже летом

Ещё в 29 школах учат плавать без бассейна, в рамках внеурочной деятельности. Занятия проходят в рамках учебных курсов «Дельфинёнок», «Учимся плавать» и др. Ими охвачено около 2700 детей. Каждая школа самостоятельно разрабатывает программу внеурочной деятельности в объёме не менее 12 часов. Ещё 1230 учащихся учатся плавать в семи организациях допобразования.