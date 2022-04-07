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Праздничные домики в Белгороде планируют сдать в аренду общепиту и фермерам

7 апреля 05:50
Фото: администрация Белгорода
Об этом рассказал мэр Белгорода Антон Иванов во время прямого эфира в соцсетях.

По словам главы администрации Белгорода Антона Иванова, улица 50-летия Белгородской области должна стать главным променадом в городе. Для этого необходимо развивать инфраструктуру. Праздничные домики, которые были популярны в зимнее время — во время новогодних ярмарок и фестиваля вареников, планируют сдавать в аренду.

Сейчас мы проведём оптимизацию. Мы активно работаем над их наполнением, чтобы общепит, фермеры выходили с необычной продукцией, которая бы продавалась в этих домиках. Они не должны пустовать, они должны быть наполнены арендаторами.Антон Иванов

Напомним, к новогодним праздникам на улице 50-летия Белгородской области установили 68 домиков.

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