Праздничные домики в Белгороде планируют сдать в аренду общепиту и фермерам

Сейчас мы проведём оптимизацию. Мы активно работаем над их наполнением, чтобы общепит, фермеры выходили с необычной продукцией, которая бы продавалась в этих домиках. Они не должны пустовать, они должны быть наполнены арендаторами.Антон Иванов