Под Белгородом на производстве погиб рабочий

На Лебединском ГОКе погиб сотрудник. Электрогазосварщик обслуживал оборудование и во время выполнения работы получил травмы, несовместимые с жизнью. В связи с происшествием собрали специальную комиссию, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.