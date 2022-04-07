Под Белгородом на производстве погиб рабочий

На Лебединском ГОКе погиб сотрудник. Электрогазосварщик обслуживал оборудование и во время выполнения работы получил травмы, несовместимые с жизнью. В связи с происшествием собрали специальную комиссию, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее на Яковлевском ГОКе тоже погиб рабочий. Проходчик скончался на глубине 370 метров из-за несчастного случая. Тогда дело расследовала прокуратура.
Также несчастный случай произошёл на предприятии в апреле прошлого года. Работник получил травмы из-за осыпания руды. Его госпитализировали, однако медики не смогли спасти жизнь мужчины.