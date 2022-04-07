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Под Белгородом на производстве погиб рабочий

7 апреля 06:36
Фото: Бел.Ру
На Лебединском ГОКе произошёл несчастный случай — погиб электрогазосварщик, который обслуживал оборудование. Он получил несовместимые с жизнью травмы. О происшествии сообщили в группе предприятия в соцсетях.

На Лебединском ГОКе погиб сотрудник. Электрогазосварщик обслуживал оборудование и во время выполнения работы получил травмы, несовместимые с жизнью. В связи с происшествием собрали специальную комиссию, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее на Яковлевском ГОКе тоже погиб рабочий. Проходчик скончался на глубине 370 метров из-за несчастного случая. Тогда дело расследовала прокуратура.

Также несчастный случай произошёл на предприятии в апреле прошлого года. Работник получил травмы из-за осыпания руды. Его госпитализировали, однако медики не смогли спасти жизнь мужчины.

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