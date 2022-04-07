По факту обстрела ВСУ Красного Октября под Белгородом возбудили уголовное дело

Предварительно установлено, что 29 марта около восьми часов вечера украинские военные с территории Харьковской области произвели не менее трёх пусков ракет с кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями.
В результате восемь граждан России получили ранения. Их доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Им причинён тяжкий вред здоровью.
Кроме того, взрывы повредили 21 единицу техники. Пожар и последующие взрывы привели к разрушению склада на территории временной дислокации части.
Место происшествия осмотрели, назначили судебно-медицинские экспертизы, допросили очевидцев. Устанавливаются причастные к преступлению лица, предварительное следствие по уголовному делу продолжается.