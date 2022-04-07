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По факту обстрела ВСУ Красного Октября под Белгородом возбудили уголовное дело

7 апреля 14:27
Фото: кадр из видео
Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело за применение запрещённых средств и методов ведения войны.
Сюжет
Обстрел

Предварительно установлено, что 29 марта около восьми часов вечера украинские военные с территории Харьковской области произвели не менее трёх пусков ракет с кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями.

В результате восемь граждан России получили ранения. Их доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Им причинён тяжкий вред здоровью.

Кроме того, взрывы повредили 21 единицу техники. Пожар и последующие взрывы привели к разрушению склада на территории временной дислокации части.

Место происшествия осмотрели, назначили судебно-медицинские экспертизы, допросили очевидцев. Устанавливаются причастные к преступлению лица, предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Видео происшествия от нашего читателя можно посмотреть в телеграм-канале «Бел.Ру».

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#Новости#Красный октябрь#ВСУ#Украина#Обстрел#Спецоперация на Украине#Ракеты#Взрывы под Белгородом#Происшествия
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