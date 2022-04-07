«Открытие»: Участниками Югорского лыжного марафона станут 4,2 тысячи спортсменов

Posted 7 апреля 2022, 15:29
Published 7 апреля 2022, 15:29
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
В IX Югорском лыжном марафоне рекордным станет не только количество участников, но и призовой фонд, который был увеличен на 200 тысяч и достиг двух миллионов рублей, пишет Muksun.fm.
В этом году в рамках марафона состоится забег на 50 километров классическим стилем. Зрители смогут поболеть за спортсменов в прямом эфире. Об этом рассказали организаторы мероприятия в рамках пресс-конференции, которая состоялась в югорской столице седьмого апреля.
На массовый старт также смогут выйти лыжники, которые еще не успели пройти регистрацию, сообщил глава Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин.
В свою очередь, управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов рассказал об увеличенном до двух миллионов рублей призовом фонде в 2022 году.
«За первое место в первый день мы будем вручать сертификаты на 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч и 50 тысяч за третье. Мужчинам и женщинам – отдельно. Во второй день: за первое место – 400 тысяч рублей, второе – 200 тысяч, третье – 100 тысяч», – объяснил представитель банка.
Вместе с тем, как признается первый победитель Югорского лыжного марафона, олимпийский чемпион Александр Легков, главная интрига марафона заключается в неизменном соперничестве биатлонистов и лыжников.
Среди участников марафона будут известные биатлонисты: чемпион мира по биатлону Антон Бабиков, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону и трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 Эдуард Латыпов. Также в марафоне примут участие именитые лыжники, среди них – олимпийские чемпионы Александр Легков, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Евгений Дементьев, они пробегут дистанцию на 50 километров.
Помимо участия легендарных спортсменов, популярности забегу также добавит трансляция на федеральных спортивных телеканалах. Прямой эфир стартует в 08:35 по московскому времени на “Матч! Планета” и “Матч ТВ”. Повтор забега можно будет посмотреть на “Матч! Страна” в 22:20. Комментировать трансляцию на “Матч ТВ” будет Всеволод Соловьев.
Югорский лыжный марафон – это ежегодное мероприятие, которое по традиции проводится в столице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2013 года. Организаторами являются окружное правительство, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «Юграмегаспорт».
РИА “Новости Спорт” и банк “Открытие” являются генеральными партнерами марафона. Телерадиокомпания «Югра», Metaratings.ru и информационно-аналитический портал siapress.ru выступают в качестве информационных партнеров мероприятия, а официальными партнерами станут медиахолдинг 1MI и ИД «Советский спорт».