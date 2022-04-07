«Открытие»: Участниками Югорского лыжного марафона станут 4,2 тысячи спортсменов

«За первое место в первый день мы будем вручать сертификаты на 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч и 50 тысяч за третье. Мужчинам и женщинам – отдельно. Во второй день: за первое место – 400 тысяч рублей, второе – 200 тысяч, третье – 100 тысяч», – объяснил представитель банка.