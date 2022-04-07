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Posted 7 апреля 2022, 07:37

Published 7 апреля 2022, 07:37

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

Гладков прокомментировал «рытьё окопов» под Белгородом

7 апреля 2022, 07:37
Сюжет
Губернатор
Белгородец поинтересовался у главы региона, когда СМИ перестанут сеять панику. В качестве примера он привёл информацию о «рытье окопов» в Шебекинском горокруге. Губернатора такая постановка проблемы немного удивила.

Один из подписчиков Вячеслава Гладкова в соцсети поинтересовался, когда белгородские СМИ перестанут сеять панику. Как пример он привёл информацию о рытье окопов в Шебекинском горокруге.

Вячеслав Гладков ответил белгородцу, что внимательно прочитал изложенную в СМИ информацию и слова «окоп» там не увидел — речь шла о земляных работах, добавил глава региона.

А если серьёзно, всё что делается, — всё для личной вашей безопасности. Поменьше читайте украинские комментарии. У них задача — вас напугать. Не получится!Вячеслав Гладков

О земляных работах 5 апреля сообщил глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Чиновник заявил, что безопасности территории ничего не угрожает, беспокоиться не стоит. Но как человек военный он решил перестраховаться.

Тем временем на фоне этой информации появился новый фейк: теперь уже жителей Белгорода приглашают на земляные работы в окрестностях города. Такие письма рассылают на электронную почту. Информацию о проведении работ уже опровергли.

#Новости#Общество#Губернатор#Земляные работы#Шебекинский городской округ#Вячеслав Гладков
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