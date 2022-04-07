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Белгородцы просят сделать остановку возле шестой поликлиники

7 апреля 04:30
Фото: Бел.Ру
По словам мэра Белгорода Антона Иванова, остановка может появиться, когда будет введена новая маршрутная сеть. Об этом мэр рассказал в ходе прямого эфира 5 апреля.

Во время прямого эфира горожане попросили Антона Иванова оборудовать автобусную остановку на улице Костюкова возле шестой поликлиники.

Остановка напротив шестой поликлиники на улице Костюкова — по ней есть очень большой запрос. Прорабатываем, чтобы её включили в новую маршрутную сеть. Когда будет формироваться эта сеть, остановка обязательно появится.Антон Иванов

Мэр также сообщил о том, что новую маршрутную сеть в Белгороде запустят в 2022 году. Антон Иванов также подчеркнул, что это уже будет не новая сеть, а реновированная старая.

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