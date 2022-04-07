Белгородцы просят сделать остановку возле шестой поликлиники

Во время прямого эфира горожане попросили Антона Иванова оборудовать автобусную остановку на улице Костюкова возле шестой поликлиники.
Остановка напротив шестой поликлиники на улице Костюкова — по ней есть очень большой запрос. Прорабатываем, чтобы её включили в новую маршрутную сеть. Когда будет формироваться эта сеть, остановка обязательно появится.Антон Иванов
Мэр также сообщил о том, что новую маршрутную сеть в Белгороде запустят в 2022 году. Антон Иванов также подчеркнул, что это уже будет не новая сеть, а реновированная старая.