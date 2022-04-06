Вячеслав Гладков: Пожалел, что уехал на один день из Белгородской области

Posted 6 апреля 2022, 07:34
Published 6 апреля 2022, 07:34
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
Губернатор Белгородской области находится в однодневной командировке в Москве, где встретится с министром сельского хозяйства по вопросам продовольственной безопасности, развития сёл и отрасли.
Гладков рассказал, что уже начинает жалеть, что покинул регион на один день, и что постарается максимально быстро вернуться в Белгородскую область.
«Вижу, что поступает большое количество ложных сообщений по всему региону, сообщений о минировании. В связи с этим идёт плановое резонирование персонала, эвакуация. Все службы находятся на местах: и МВД, и ФСБ, и МЧС, и вооружённые силы. Всё, что необходимо, делается», — написал Гладков.
Утром 6 апреля поступили сообщения о минировании всех школ в Белгороде и регионе.