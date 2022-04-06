bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2022, 07:34

Published 6 апреля 2022, 07:34

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Вячеслав Гладков: Пожалел, что уехал на один день из Белгородской области

6 апреля 2022, 07:34
Сюжет
Губернатор
Глава региона в своём телеграм-канале прокомментировал события 6 апреля.

Губернатор Белгородской области находится в однодневной командировке в Москве, где встретится с министром сельского хозяйства по вопросам продовольственной безопасности, развития сёл и отрасли.

Гладков рассказал, что уже начинает жалеть, что покинул регион на один день, и что постарается максимально быстро вернуться в Белгородскую область.

«Вижу, что поступает большое количество ложных сообщений по всему региону, сообщений о минировании. В связи с этим идёт плановое резонирование персонала, эвакуация. Все службы находятся на местах: и МВД, и ФСБ, и МЧС, и вооружённые силы. Всё, что необходимо, делается», — написал Гладков.

Утром 6 апреля поступили сообщения о минировании всех школ в Белгороде и регионе.

#Новости#Общество#Губернатор#Школы#Эвакуация#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика