Вячеслав Гладков: Пожалел, что уехал на один день из Белгородской области

«Вижу, что поступает большое количество ложных сообщений по всему региону, сообщений о минировании. В связи с этим идёт плановое резонирование персонала, эвакуация. Все службы находятся на местах: и МВД, и ФСБ, и МЧС, и вооружённые силы. Всё, что необходимо, делается», — написал Гладков.