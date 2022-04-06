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Вспышка коронавируса в Белгородской области может случиться осенью

6 апреля 12:36
Фото: Бел.Ру
В министерстве здравоохранения Белгородской области не исключают роста заболеваемости инфекцией в холодный период.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что, анализируя осенние периоды двух последних лет, специалисты предполагают возможный рост заболеваемости коронавирусом в холодное время года.

Что касается ревакцинации, то она идёт в плановом режиме, отметил чиновник.

По данным Иконникова, за последние сутки от инфекции скончались три человека. В больнице от ковида лечат 729 пациентов, 29 белгородцев подключены к аппаратам ИВЛ.

Стоит отметить, что эпидситуация в регионе стабилизировалась. По крайней мере, в области отменили масочный режим. Теперь средства индивидуальной защиты люди должны носить только в медицинских учреждениях и пунктах временного размещения граждан.

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#Новости#Андрей иконников#Медицина#Коронавирус#Белгородская область#Эксклюзив
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