В центре Белгорода лоб в лоб столкнулись Opel и Kia

На минувшей неделе в областном центре произошло ещё несколько ДТП с пострадавшими. 30 марта на улице Студенческой мотоцикл сбил пешехода, который шёл по нерегулируемому переходу. На следующий день на пересечении Мичурина и 1-го Заводского переулка легковушка снесла ограждение, пострадавших не было. А 2 апреля на Белгородском проспекте иномарка после удара с другим авто вылетела с дороги на тротуар.