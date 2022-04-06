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В центре Белгорода лоб в лоб столкнулись Opel и Kia

6 апреля 08:22
Фото: группа «Авто Белгород» во «ВКонтакте»
Одна из иномарок въехала в столб. Кадры с места события появились в Сети. Подробностями аварии поделились в региональном МВД.

6 апреля в центре Белгорода столкнулись Opel Astra и Kia Sorento. Авария произошла в районе Гражданского проспекта, 33 в 09:25. Один из автомобилей от удара въехал в столб.

Пострадали оба водителя – 28-летний автомобилист на Opel и 41-летняя автомобилистка на Kia. Их отвезли в больницу. Обстоятельства и причины аварии устанавливают специалисты.

На минувшей неделе в областном центре произошло ещё несколько ДТП с пострадавшими. 30 марта на улице Студенческой мотоцикл сбил пешехода, который шёл по нерегулируемому переходу. На следующий день на пересечении Мичурина и 1-го Заводского переулка легковушка снесла ограждение, пострадавших не было. А 2 апреля на Белгородском проспекте иномарка после удара с другим авто вылетела с дороги на тротуар.

В Пушкарном на прошедшей неделе произошло смертельное ДТП. Квадроцикл съехал с дороги и опрокинулся, водитель погиб.

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