В центре Белгорода лоб в лоб столкнулись Opel и Kia

6 апреля в центре Белгорода столкнулись Opel Astra и Kia Sorento. Авария произошла в районе Гражданского проспекта, 33 в 09:25. Один из автомобилей от удара въехал в столб.
Пострадали оба водителя – 28-летний автомобилист на Opel и 41-летняя автомобилистка на Kia. Их отвезли в больницу. Обстоятельства и причины аварии устанавливают специалисты.
На минувшей неделе в областном центре произошло ещё несколько ДТП с пострадавшими. 30 марта на улице Студенческой мотоцикл сбил пешехода, который шёл по нерегулируемому переходу. На следующий день на пересечении Мичурина и 1-го Заводского переулка легковушка снесла ограждение, пострадавших не было. А 2 апреля на Белгородском проспекте иномарка после удара с другим авто вылетела с дороги на тротуар.
В Пушкарном на прошедшей неделе произошло смертельное ДТП. Квадроцикл съехал с дороги и опрокинулся, водитель погиб.