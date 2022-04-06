В Старом Осколе назвали кандидата на должность заместителя Чеснокова

В начале февраля на должность первого замглавы администрации Старооскольского горокруга назначили Станислава Шегурова. До переезда в муниципалитет чиновник работал в Ямало-Ненецком автономном округе и Химках. При этом на момент назначения первый зам у главы горокруга уже был. В итоге после изменений и Станислав Шегуров, и Сергей Гричанюк занимают должность первого замглавы, но второй указан как руководитель аппарата.