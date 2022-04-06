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В Старом Осколе назвали кандидата на должность заместителя Чеснокова

6 апреля 12:36
Фото: администрация Старооскольского горокруга
Им может стать Алексей Горелик. Соответствующее решение должны поддержать старооскольские депутаты.

Алексей Горелик может стать замглавы администрации Старооскольского горокруга — начальником департамента имущественных и земельных отношений. Этот вопрос обсудят на заседании местного совета депутатов.

Пока Алексей Горелик является первым замначальника департамента имущественных и земельных отношений — начальником управления земельными ресурсами.

Алексей Горелик
Фото: администрация Старооскольского горокруга

В случае положительного решения депутатов это будет не первое назначение в старооскольской администрации с начала года. В конце января главой горокруга стал Андрей Чесноков, занимавший ранее аналогичную должность в Яковлевском горокруге.

В начале февраля на должность первого замглавы администрации Старооскольского горокруга назначили Станислава Шегурова. До переезда в муниципалитет чиновник работал в Ямало-Ненецком автономном округе и Химках. При этом на момент назначения первый зам у главы горокруга уже был. В итоге после изменений и Станислав Шегуров, и Сергей Гричанюк занимают должность первого замглавы, но второй указан как руководитель аппарата.

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