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Posted 6 апреля 2022, 08:36

Published 6 апреля 2022, 08:36

Modified 1 декабря, 08:17

Updated 1 декабря, 08:17

В Изюме Харьковской области в результате обстрела погибли мирные жители

6 апреля 2022, 08:36
Сюжет
Обстрел
СКР расследует дело и устанавливает причастных к нападению с использованием кассетных боеприпасов из числа украинских силовиков.

В Изюме в результате обстрела погибли мирные жители. Также сообщается о семерых раненых. По данным СКР, ВСУ применили кассетные боеприпасы. Следователи устанавливают причастных к происшествию.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать это дело и установить причастных из числа украинских силовиков к атаке на жилые кварталы. Известно, что несколько человек погибли, точное число не называется, семеро были ранены.

Напомним, 24 марта российские военные взяли под контроль город Изюм, расположенный в Харьковской области. В ночь на 24 марта ВС РФ ударили по 60 военным объектам на Украине.

#Новости#Происшествия#Харьковская область#Изюм#Обстрел
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