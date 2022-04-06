В Изюме Харьковской области в результате обстрела погибли мирные жители

Posted 6 апреля 2022, 08:36
Published 6 апреля 2022, 08:36
Modified 1 декабря, 08:17
Updated 1 декабря, 08:17
В Изюме в результате обстрела погибли мирные жители. Также сообщается о семерых раненых. По данным СКР, ВСУ применили кассетные боеприпасы. Следователи устанавливают причастных к происшествию.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать это дело и установить причастных из числа украинских силовиков к атаке на жилые кварталы. Известно, что несколько человек погибли, точное число не называется, семеро были ранены.
Напомним, 24 марта российские военные взяли под контроль город Изюм, расположенный в Харьковской области. В ночь на 24 марта ВС РФ ударили по 60 военным объектам на Украине.