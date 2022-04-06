На Спутнике в Белгороде пьяный мужчина «напал» на два автомобиля, припаркованных во дворах домов на Молодёжной. Дело дошло до суда, подсудимый раскаялся и извинился перед потерпевшими. Ущерб при этом он не оплатил, поэтому деньги будут вычитать из его зарплаты.