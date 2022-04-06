Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде пьяный мужчина напал на два автомобиля

6 апреля 08:54
Фото: Бел.Ру
Владельцы автомобилей обратились в правоохранительные органы, дело дошло до суда. Подсудимый извинился перед потерпевшими, однако ущерб не оплатил. Теперь деньги будут вычитать из его зарплаты, сообщили в Октябрьском райсуде.

На Спутнике в Белгороде пьяный мужчина «напал» на два автомобиля, припаркованных во дворах домов на Молодёжной. Дело дошло до суда, подсудимый раскаялся и извинился перед потерпевшими. Ущерб при этом он не оплатил, поэтому деньги будут вычитать из его зарплаты.

11 сентября 2021 года житель Белгорода выпил и начал дебоширить. Сначала он пинал ногами заднюю дверь Hyundai Solaris, водитель которой отъезжал. Сумма ущерба составила 43 тыс. рублей.

На этом белгородец не остановился и начал руками бить Nissan Pathfinder уже во дворе другого дома. Ущерб оценили в 24 тыс. рублей. Самого злоумышленника обвинили в причинении вреда чужому имуществу из хулиганских побуждений.

Материалы по теме
В Белгородской области отлетевшее колесо трактора повредило две машиныВ Севастополе мужчина ударил ветерана ФСБ за букву Z на машинеПолиция задержала разбившего стекло машины беженцев с Украины белгородца
#Новости#Автомобили#Дебошир#Пьяный#Новости Белгорода#Происшествия
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46