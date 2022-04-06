В Белгороде пока не будут благоустраивать Армячий лог

Как отметил Иванов, конкретно в этой зоне есть пока план провести глобальный субботник с привлечением горожан и ТОСов. Мэр добавил, что будет реализовываться проект по благоустройству Архиерейской рощи, которая относительно недалеко. Что касается рощи Армячий лог — до её благоустройства дойдут, но не сейчас.