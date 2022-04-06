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В Белгороде пока не будут благоустраивать Армячий лог

6 апреля 16:30
Фото: ИА «Бел.Ру»
Об этом заявил мэр областного центра Антон Иванов в ходе прямого эфира. Он добавил, что жители Харгоры могут гулять по Архиерейской роще, которую планируют благоустроить.

С вопросом о благоустройстве рощи Армячий лог на Харгоре за школой № 43 к градоначальнику обратилась белгородка. Она отметила, что было бы хорошо, если бы в роще появилась зона отдыха, так как район большой, а пойти с детьми некуда.

Как отметил Иванов, конкретно в этой зоне есть пока план провести глобальный субботник с привлечением горожан и ТОСов. Мэр добавил, что будет реализовываться проект по благоустройству Архиерейской рощи, которая относительно недалеко. Что касается рощи Армячий лог — до её благоустройства дойдут, но не сейчас.

Напомним, концепцию благоустройства Архиерейской рощи разработал московский архитектор, основатель бюро Wowhaus Олег Шапиро. Рощу предлагают разделить на экстрим-зону, лесную площадь, входные зоны и детскую зону. Также в планах — оборудовать экошколу и установить информационные стенды о флоре и фауне.

Всеобщий субботник в Белгородской области пройдёт 16 апреля.

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