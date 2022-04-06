Туристом по Калининградской области: объезжаем все достопримечательности за неделю

Здесь долго задерживаться не будем — нас ещё ждёт Балтийская коса. По сути, это та же Куршская коса — узкий песчаный перешеек, с одной стороны которого Балтийское море, а с другой Калининградский залив. Но эта коса более дикая и менее известная, чем мегапопулярная Куршская, поэтому советую к посещению. Автомобиль там вам не понадобится, его лучше оставить у пристани. Попасть на косу можно на лодке или пароме. Паромом дешевле — 70 рублей в обе стороны, за 10 минут, лодкой немного быстрее, но и дороже — 100 рублей. Здесь сохранились фортификационные сооружения времён Третьего Рейха — Западный форт, например, защищавший вход в морской канал. Тут же находился лучший аэродром люфтваффе во всей Восточной Пруссии — Нойтиф. К нашему времени сохранились ангары и взлетно-посадочные полосы — достаточно, чтобы ощутить всю мощь немецкого оружия середины прошлого века. Можно заглянуть в музей косы — он бесплатный. Экологический сбор платить тоже не нужно — у Балтийской косы нет статуса охраняемой зоны, как у Куршской. Полно тут и природных достопримечательностей — изогнутый пляж с белым песком, леса, дюны, которые вечно мигрируют с места на место. Очень красиво. Все достопримечательности на косе собраны в одном месте — рядом с паромной переправой. Поэтому автомобиль с собой лучше не брать, хотя это технически возможно — на пароме перевезти машину стоит 600 рублей. Вполне достаточно собственных ног или велосипеда. Планируйте на прогулку 3-4 часа — паромы как раз курсируют через Балтийский пролив через каждые 4 часа.