Туристом по Калининградской области: объезжаем все достопримечательности за неделю

Это ещё и уникальный с климатической точки зрения район — здесь вы встретите и холодное Балтийское море, и вековые дубовые леса, и реликтовые сосны, выделяющие драгоценные фитонциды, и европейская архитектура с налётом немецкой готики. В общем, это не то место, где можно пролежать на пляже весь отпуск — здесь каждый день вы можете проводить в совершенно новой локации.
Так что если не хотите, чтобы было мучительно больно за бесславно погибший отпуск — берите машину напрокат и отправляйтесь в путешествие. Кстати, прокат автомобилей в Калининградской области чрезвычайно развит — полно предложений и на «Авито», и на других подобных сайтах. Но мы советуем брать автомобили у проверенных компаний — например, avtoprokat-maxrent.ru. Там вы точно не нарвётесь на авто без страховки или откровенный хлам. Не бойтесь брать автомобиль, даже если опыта вождения совсем мало — пробки здесь вы встретите, пожалуй, только на подъезде к аэропорту Храброво. Сотрудников ДПС крайне мало, как и радаров и видеокамер (максимум одну-две встретите за всё путешествие), а дороги, обсаженные вековыми дубами, очень живописны. Качество самих дорог, кстати, на высоте — в развитие дорожной сети и прочей инфраструктуры области в последние годы вливаются колоссальные деньги.
Начнём со столицы Калининградской области — когда-то это был Кёнигсберг, один из красивейших городов Европы. Но бомбардировки Второй мировой войны внесли свои коррективы, и от готических зданий мало что осталось. Но многое было восстановлено, и сейчас в городе есть на что посмотреть. Например, Рыбная деревня — новодел, но весьма симпатичный. Советую остров Канта — здесь у ворот впечатляющего Кафедрального собора похоронили того самого знаменитого Иммануила Канта. В прямом смысле можно прикоснуться к истории. Туда лучше прогуляться пешком — собор расположен на острове в прямом смысле слова. Машину оставьте перед мостом — в городе достаточно платных и бесплатных парковок. Утром и вечером возможны пробки — учитывайте это при планировании маршрута.
Проехаться придется в Амалиенау — район с коттеджами, выстроенными в настоящем европейском стиле, находится на другом конце города. Паркуйтесь неподалеку — например, у Кирхи святого Адальберта — отсюда и можно начать прогулку. На Амалиенау отведите пару часов, весь маршрут займет примерно 5 км. Пригодится машина и для поездки в ландшафтный парк — очень атмосферное место со столетними дубами, темными тропками и тенистыми аллеями. Идеально для долгих прогулок с кружкой кофе. Оставьте машину у входа и углубитесь под тени вековых дубов.
Зоопарк точно понравится детям — Калининградский зоопарк гордится своими жирафами, бегемотами и яками. Территория приличная и дети устают, но работники сделали ход конем — они сдают напрокат тележки, в которых можно перевозить детей. А какие здесь подают заварные пирожные — рай для сладкоежки. Машину оставьте на соседней улице.
Ну и какой Калининград без прогулок по Преголе на яхте? Тут вам и живописные развалины зданий, оставшихся от немецкой эпохи, и не менее живописные корабли, стоящие на приколе у музея Мирового океана. Сюда стоит прийти на полдня, не меньше — тем более что билет стоит не больше 300 рублей.
Кирха Юдиттен — самая древняя постройка в Калининграде и датируется концом 13-го века. Ее основали тевтонские рыцари — где-то в перерыве между битвами. Строгое и величественное здание, устремленное шпилем в небо — впечатляющее зрелище. Кирха расположена на окраине, и для ее посещения без авто никуда. Припарковаться можно у входа, рядом со зданием есть парк.
В Калининграде ещё масса достопримечательностей, но у нас впереди ещё много интересного, помните? Так что перекусим и поедем дальше, но уже завтра. Кстати, о еде: хотите пообедать недорого и вкусно — заходите в Круассан-кафе. Хотите отведать фирменное калининградское блюдо — закажите строганину из пеламиды в ресторане Мадам Буше с видом на Кафедральный собор. Порция стоит больше 1000 рублей, но оно того стоит!
Вокруг Калининграда сохранилось несколько фортов, уцелевших во время бомбардировок во вторую мировую. Так что преступлением будет не заглянуть сюда, тем более что расположены они неподалеку от города и доехать туда можно на машине. Оставить машину можно рядом со входами фортов — туристы сюда приезжают часто, так что мест для парковок достаточно.
Кёнигсберг изначально строился как крепость Тевтонского ордена, так что живописных руин тут хоть отбавляй. Форты получили названия по именам германских правителей или просто порядковые номера, и многие работают как музеи. Между ними лучше передвигаться на автомобиле, к некоторым фортам ездят даже рейсовые автобусы. Расположены фортификационные сооружения по кольцу вокруг города, и их легко найти по карте. Все форты по своей сути — каменные или кирпичные шестиугольники, обнесённые рвом. Они использовались военными для укрытия во время бомбардировок, но стремительно устарели сразу после постройки — слишком быстро развивалась артиллерия. Так что сейчас эти фортификационные сооружения остались только памятью о том Кёнигсберге, бывшем оплоте Восточной Пруссии.
Форт 1 Штайн хорошо сохранился, но сюда пустят только по предварительной договоренности. Форт 2 находится в частной собственности, а жаль — его не бомбили, так как гарнизон отступил без боя. Форт 3 Король Фридрих Вильгельм I сейчас активно реконструируют, так что внутрь туристов не пускают. И наконец, форт, который можно осмотреть — под 5-м номером, Король Фридрих Вильгельм III. Здесь можно зайти в музей форта, взглянуть на настоящую боевую технику или просто прикоснуться к древним стенам. А если очень повезет — попадёте на реконструкторское представление, в котором энтузиасты воссоздают историческое событие. Вход в форт — 200 рублей.
Форты 6 и 7 принадлежат военным, поэтому туристам здесь не рады. В форты 8, 9 и 10 можно пройти свободно, но это не рекомендуется — состояние конструкций оставляет желать лучшего. Форт 11 Денхофф сохранился лучше остальных, и поток туристов сюда не иссякает. Его гарнизон сдался без боя, поэтому форт стал образчиком фортификационных сооружений того времени. Больших экспозиций тут нет, зато регулярно воссоздается штурм Кёнигсберга 1945 года. Весьма эффектное зрелище. 12 форт тоже находится на балансе военных, и доступ туда закрыт.
После столицы и её укреплений отправимся на побережье — там есть на что посмотреть кроме Балтийского моря. По пути заезжаем в живописные замки — для начала неподалеку от Храброво стоит замок Нессельбек. Это качественная стилизация под средневековый замок — жаль, что новодел, а не вековая достопримечательность, зато получилась эта стилизация весьма достойно. Остроконечные башенки, большие окна, старинная кирпичная кладка, треугольные флажки и высокие лестницы — полное ощущение, что сейчас ворота поднимутся и из замка выедет отряд крестоносцев. Здесь работают отель и ресторан.
Внутри убранство тоже повторяет интерьер средневекового замка — даже туалеты оборудованы как камеры пыток, а на унитазах сидят невинно убиенные скелеты. Здесь варят свое пиво — очень рекомендую, кстати. Ценник в ресторане выше среднего, но отбоя от клиентов нет, и далеко не все из них туристы. А всё дело в том, что во внутреннем дворике замка оборудована площадка, где проходят костюмированные представления рыцарей. Всадники в полном облачении, с настоящем оружием — все очень аутентично. Терраса ресторана выходит как раз на этот ринг — так что аншлаги тут регулярны. У замка есть своя парковка, так что можно оставить свою машину в двух шагах от крепостной стены. На прогулку по замку советую отвести не больше часа — нас ещё ждут другие дела и приключения.
По пути в Зеленоградск нам попадется ещё один замок, и мы обязательно в него заедем. Это Шаакен, который в отличие от предыдущего замка сохранил свою основу 13-го века. Его построил Тевтонский орден, и был замок настоящей крепостью: ров, башни, гарнизон, пристань неподалеку. Сейчас тут мало что осталось от старинного замка, но и эти остатки выглядят весьма эффектно. Парковка тут же, рядом со входом. Стоимость билета в замок — 200 рублей, дети до 7 лет и вовсе пройдут бесплатно. На территории есть музеи — особенно интересен музей средневековых пыток. Ну и куда же без гастрономических прелестей — в Калининграде невозможно не есть. В одном из помещений замка оборудована сыроварня, и здесь можно купить необычный сыр. Советую попробовать твердый сыр с черным трюфелем — кстати, неплохо сочетается с пивом из предыдущего замка. Здесь же продают шоколад ручной работы и шоколадные конфеты — очень вкусные. Среди фаворитов, конечно, конфеты с марципаном — это ещё один гастрономический символ Калининградской области. По пути в замок пробок вы не встретите, а вот внутри сыроварни задержитесь точно на час. Туристические автобусы выгружают туристов десятками регулярно, и все они активно покупают вкусные сувениры. Стоимость сыра — от 800 рублей за килограмм, конфет — от 500 рублей за кг, шоколада ручной работы — от 1000 рублей за кг. Здесь тоже вполне будет достаточно провести час-полтора.
Наконец едем в Зеленоградск — одно из самых уютных и попсовых мест области. Добраться сюда можно на электричке, но мы не ищем быстрых путей — тем более что путешествие по калининградским автобанам настоящее удовольствие. Зеленоградск известен как город котиков — правда, не морских, а самых обычных, усатых и полосатых. В туристическом центре города они тут везде — у них даже домики есть, а сердобольные подкармливают пушистых и отгоняют чересчур любвеобильных туристов.
Здесь построена прекрасная набережная — то есть, простите, променад, здесь принято говорить именно так. Машину можно оставить у ж/д вокзала. Достоин внимания городской парк — тут вам и лебеди, и прудики всех масштабов с деревянными кувшинками, по которым можно перейти водоём, и утки, и катамараны — в общем, все прелести жизни. Если еда для вас — важная часть путешествия, советую ресторан Телеграф. Здесь подают балтийскую кухню: и ту самую легендарную пеламиду, и мидии, и балтийскую корюшку. Советую встретить закат на променаде и заночевать в Зеленоградске.
К Зеленоградску вплотную примыкает Куршская коса — национальный парк с массой природных достопримечательностей. Это узкая песчаная коса длиной в 40 км, которую когда-то отвоевали у дюн. Сюда ходят автобусы, но на автомобиле добраться проще и удобнее — автобусов на всех туристов в сезон не хватает. На Куршскую косу нужно ехать на весь день — вы точно найдете чем заняться. На въезде установлен шлагбаум, где с вас возьмут экологический сбор — 150 рублей с авто и по 100 с каждого пассажира. Все достопримечательности на косе бесплатны. Экомаршруты рассчитаны примерно на 40-50 минут каждый, и идти по ним предлагается пешком — велосипед брать тоже не стоит. Поэтому удобнее всего передвигаться от одного пункта до другого, тем более что парковка есть у начала каждой экотропы.
Когда-то этот кусок земли отвоевали у песков известные ботаники — они высаживали в песок сосны прямо с комом земли. Они отлично прижились и спасли косу от исчезновения. В честь одного из таких учёных назвали один из экомаршрутов — высота Мюллера, например. Тропа среди сосен ведёт на холм, откуда открывается вид на озеро и лес. Эффектно выглядит высота Эфа — дощатый настил ведёт вверх, а со смотровой площадки видны песчаные дюны и море. Очень апокалиптично.
Зловеще выглядит Танцующий лес — назван так потому, что стволы его деревьев причудливо изгибаются. Причины непонятны — некоторые даже мистические версии предлагают. Обязательно загляните с Королевский бор — угодья короля Вильгельма, где он охотился на оленей. Пляжи с белым песком в солнечный день здесь не уступают мальдивским пейзажам — фото получатся зачётные. Прогулка по экологическим тропам рассчитана примерно на 40 минут, а длина — от 2.5 до 3.5 км. Перекусить можно на каждом маршруте, но всё дороже, чем в обычном кафе — так что советуем запастись термосом и бутербродами. Ночевать можно вернуться в Зеленоградск.
По пути в Светлогорск небольшую остановку сделаем в Пионерском — там на улице Пионерской стоит Государственная резиденция Янтарь. Будьте готовы, что припарковаться рядом не получится — всё-таки объект федерального значения. Раньше здесь была дача Бисмарка, а потом казармы люфтваффе. Когда Кенигсберг перешёл под контроль России, администрация президента просто не могла упустить такой живописный кусок побережья с огромным сосновым бором. Поэтому здесь построили резиденцию для высших чинов государства. Пока что сюда два раза приезжал Дмитрий Медведев в свою бытность президентом. Внутрь, конечно, вас не пустят, но полюбоваться на дворец издали можно.
Едем дальше по побережью Балтийского моря — следующий пункт нашего путешествия Светлогорск, идеальный курортный город. Здесь много санаториев для работников внутренних органов — а они точно выбирают лучшее. Тут потрясающий воздух — смесь сосновых ароматов, целебных для лёгких, и морской свежести можно подавать как десерт. Тут даже спится по-особенному. Но покой нам только снится: едем осматривать достопримечательности. Машину можно оставить у панорамного лифта — и оттуда начать прогулку по променаду. Вдоль набережной идёт живописный волнорез — стволы лиственниц прямо в воде, которые защищают берег от размывания. Кстати, следовать примеру туристов, которые лезут на волнорезы фотографироваться аки русалки, не советую — очень скользко, можно травмироваться. С другой стороны променад открывает канатная дорога — вид открывается отличный. Стоит удовольствие 50 рублей с человека.
Хотите европейской архитектуры? Идите в центр, к водонапорной башне. Это главная достопримечательность Светлогорска. Вокруг можно погулять в парках и встретить любимые всеми скульптуры — русалок и даже царевну-лягушку. Не забудьте заглянуть на Тихое озеро — очень живописный водоем чуть в стороне от центра. Купите знаменитого копчёного угря в ближайшем магазинчике и расположитесь на скамейке полюбоваться на фонтан в центре озера и уток. Детей можно запустить в детский городок здесь же — что ещё нужно для счастливого отпуска? По Светлогорску можно перемещаться пешком — одного дня вам хватит. Машину оставьте на парковке у ж/д вокзала, например. Обязательно заночуйте в Светлогорске — выспитесь как никогда, я вам обещаю.
Вдоволь «отравившись» кислородом и морским воздухом Светлогорска, едем в Янтарное — ещё один приморский курортный городок. Вся Калининградская область использует янтарь как символ и заработок на туристах, но особенно преуспел в этом поселок Янтарное. Всё потому, что здесь находится карьер, в котором добывают янтарь в промышленных масштабах. Есть и музей янтаря — куда ж без него. Состоит он из двух частей, но билет один — 700 рублей за обе площадки. Парковка есть рядом с обоими пунктами — и музеем, и смотровой площадкой. Сначала смотрите экспозицию украшений из янтаря и выставку материалов о развитии производства, а потом едете 3-4 км за город к Приморскому карьеру. Там со смотровой площадки открывается вид на разработку янтаря. Но туристов особенно интересует песочница, расположенная здесь же — можно почувствовать себя искателем сокровищ и найти неплохие самородки янтаря. Ещё рядом расположена неплохая столовая для работников — бюджетно и очень вкусно.
Теперь, после плотного обеда, едем на пляж. Тем более что в Янтарном он один из лучших — даже получил премию Голубой флаг. Светлый мелкий песочек, новый променад, который продолжают строить, кафе, подающие свежие морепродукты — вот зачем приезжают сюда туристы.
Интересно прокатиться и на Янтарное озеро — оно образовалось после затопления карьера, где велась выработка янтаря. На берегу есть пункты проката инвентаря для дайверов — можно нырнуть с аквалангом и посмотреть на поросшее водорослями оборудование.
Следующий пункт — Балтийск, бывший Пиллау. Нас он интересует в первую очередь как начало Балтийской косы, но и в самом городке есть на что посмотреть. Для тех, кто ценит нестандартные достопримечательности, стоит заглянуть на немецкое мемориальное кладбище. Тишина, покой и непривычные русскому надгробные плиты в зелёном газоне — очень готично. Здесь покоятся немецкие солдаты и гражданские лица, их хоронили тут вплоть до 1945 года.
Здесь долго задерживаться не будем — нас ещё ждёт Балтийская коса. По сути, это та же Куршская коса — узкий песчаный перешеек, с одной стороны которого Балтийское море, а с другой Калининградский залив. Но эта коса более дикая и менее известная, чем мегапопулярная Куршская, поэтому советую к посещению. Автомобиль там вам не понадобится, его лучше оставить у пристани. Попасть на косу можно на лодке или пароме. Паромом дешевле — 70 рублей в обе стороны, за 10 минут, лодкой немного быстрее, но и дороже — 100 рублей. Здесь сохранились фортификационные сооружения времён Третьего Рейха — Западный форт, например, защищавший вход в морской канал. Тут же находился лучший аэродром люфтваффе во всей Восточной Пруссии — Нойтиф. К нашему времени сохранились ангары и взлетно-посадочные полосы — достаточно, чтобы ощутить всю мощь немецкого оружия середины прошлого века. Можно заглянуть в музей косы — он бесплатный. Экологический сбор платить тоже не нужно — у Балтийской косы нет статуса охраняемой зоны, как у Куршской. Полно тут и природных достопримечательностей — изогнутый пляж с белым песком, леса, дюны, которые вечно мигрируют с места на место. Очень красиво. Все достопримечательности на косе собраны в одном месте — рядом с паромной переправой. Поэтому автомобиль с собой лучше не брать, хотя это технически возможно — на пароме перевезти машину стоит 600 рублей. Вполне достаточно собственных ног или велосипеда. Планируйте на прогулку 3-4 часа — паромы как раз курсируют через Балтийский пролив через каждые 4 часа.
После Балтийска едем на восток, удаляясь от моря. Около 10 км в пути по безукоризненным калининградским дорогам — и мы в небольшом городке Знаменск. По пути заезжаем в психиатрическую лечебницу Алленберг. Да-да, мы не ищем лёгких путей и не ездим только по известным достопримечательностям. Об этом месте знают немногие туристы, но те, кто все же добирается сюда, в восторге от мрачной атмосферы заброшенной лечебницы. Это целый город в городе — больных здесь не держали взаперти, они работали с животными, возделывали землю, строили новые корпуса. Однажды здесь жило сразу 1400 пациентов! Однако всё изменилось, когда к власти пришли нацисты. Душевнобольные были признаны пятном на теле нации, и их истребили вместе с персоналом в газовых камерах, а в зданиях расположились гарнизоны СС. Сейчас здания заброшены, и сюда можно пройти свободно. Кстати, местные рассказывают страшные истории о призраках и странностях этой больницы, так что если вы любите страшилки на ночь — вы просто обязаны сюда заехать. Автобусы сюда не ходят, так что без машины не обойтись.
Ещё одно интересное место по дороге в Знаменск — кирха Святого Якова аж 13-го века! Она была построена здесь на месте языческого капища, правда, деревянную церковь сожгли литовцы. Тогда кирху построили заново из кирпича, и в весьма потрёпанном состоянии она дошла до наших лет. Здание принадлежит Русской православной церкви, и внутрь можно пройти свободно. Выглядит даже полуразрушенная кирха весьма эффектно — полукруглые своды, остроконечная башня, даже фреска одна сохранилась. В общем, не пожалейте времени на крюк до Знаменска.
Теперь едем до Мазурских каналов, для этого придется сделать крюк в 22 км до Правдинска. Здесь вы найдете следы ещё одного амбициозного плана нацистов — соединить Мазурские озера в Польше с Балтийским морем. Этот водный путь должен был активно использоваться для транспортировки грузов. Есть даже легенда, что по каналу должны были идти подводные лодки, но все же эксперты считают, что это не более чем миф. Строительство то останавливали, то возобновляли, и к моменту начала войны было готово уже 6 шлюзов. Однако война увела от канала все ресурсы, а после мирного договора через него прошла граница Германии и Польши. Так что теперь это ещё одни живописные развалины великой немецкой мечты. Добраться сюда можно с помощью карты, ну и без прокатного автомобиля никуда. Доступ свободен.
Нас ждет путь еще в 55 км — едем в Черняховск. Сюда добирается далеко не каждый турист, так что вы можете собой гордиться. Небольшой городок умудрился собрать несколько весьма интересных достопримечательностей. Так что паркуем машину неподалеку от центральной площади Ленина и идём к замку Инстербург 14-го века. Правда, это очередные руины, но очень живописные. Тут же неподалеку расположились красивые церкви конца 19-го века. Чуть дальше можно увидеть водонапорную башню — их вообще очень много в Калининградской области, это своеобразная визитная карточка каждого городка или поселка, и на их архитектуре инженеры не экономили. Теперь едем на окраину города — там ещё один замок, Георгенбург, он сохранился лучше Инстербурга. Ещё через пару километров стоит башня Бисмарка — пожалуй, главная достопримечательность Черняховска. В целом, нескольких часов на осмотр этого городка вам хватит — можно даже совместить с посещением других небольших населенных пунктов: Гвардейска и Гусева. Тут же можно заночевать — завтра снова в путь.
Озёрск расположен в 40-45 минутах езды от Черняховска, но в официальных путеводителях о нём буквально пару слов. Но тут действительно есть что посмотреть — и пусть самая старая кирха не сохранилась, тут осталось много старых домов, передающих атмосферу той самой Пруссии. Да тут одни резные двери — это шедевр! Но главная достопримечательность — немецкая ГЭС на водохранилище. Это одна из самых старых ГЭС в России (иронично, да?) и одна из самых современных на время строительства. Река сейчас, правда, сильно обмелела и нужного объема энергии не производит. Внутрь ГЭС не попасть, а вот снаружи можно посмотреть.
До следующего пункта можно добраться по шпалам — 3 км от Краснолесья — а можно доехать на машине. Это железнодорожный мост недалеко от Токаревки, построенный в стиле римского акведука. В далёкие прусские времена по нему проходил императорский поезд, везший кайзера в его охотничьи угодья. Это один из самых высоких мостов в Калининградской области — больше 25 метров. С моста открывается отличный вид на реку Красную. Мост стоит посреди Красного леса — огромного природного парка, так что это отличное место для прогулок.
Теперь мы все ближе к границам Литвы — едем в Неман, до него от Озерска 70 км. Этот небольшой городок построен по типу других пунктов в области — во-первых, здесь есть замок Рагнит. Куда ж без него! Его построили тевтонцы в 13-м веке. Как водится, деревянную постройку спалили литовцы, и вместо него поставили кирпичную крепость — на века. Дворец дошел до нас в руинах, что немудрено — то, что начали бомбардировки, продолжили отечественные кинематографисты, снимавшие в этих стенах сцены боёв и проводившие реальные взрывы. Цена билета — 200 рублей.
Неподалёку стоит кирха Меннонитов — готическое сооружение возрастом больше века. Здесь постоянно идёт реконструкция, так что доступность нужно уточнять на месте. Усадьба фон Мак — ещё одно старинное здание на окраине Немана, сюда лучше доехать на машине. Очень красивая усадьба, но она находится в частной собственности и посмотреть на неё можно только снаружи. Обязательно зайдите пообедать в ресторан Немецкий дом — он работает здесь с конца 18 века без перерывов. Тут вас угостят фирменными блюдами из меню Восточной Пруссии, ну и куда же без свежего пива и собственных сыров! С парковками в городе проблем нет — оживленного движения здесь не бывает.
Дальше едем в Советск, до него еще 10 км. Раньше у него было куда более звучное имя — Тильзит. Да, Тильзитский мирный договор был подписан именно здесь, и сыр Тильзитер тоже родом отсюда. Главная достопримечательность — роскошный мост через Неман длиной в 400 метров, названный в честь королевы Луизы. Мост пограничный между Литвой и Россией, так что просто так здесь не покататься. Замок Тильзит из красного кирпича — ещё одно строение тевтонцев на территории Калининградской области. Конечно, это руины, но что поделать, всё-таки замок пережил очень много с 15-го века. Оставьте машину рядом с замком и идите гулять. Интересно, но главные достопримечательности в Советске бесплатные — в дендропарк Якобсруэ тоже можно пройти свободно. Вилла Франка — визитная карточка Советска. Трехэтажное здание со скругленным фасадом на углу — настоящее украшение города. Сейчас здание наконец-то реконструируют после долгих лет запустения.
Заканчиваем своё путешествие мы, сделав почти полный круг по области, у маяка в Заливино, что в 55 км от Советска. Это один из трёх сохранившихся в Калининградской области старинных маяков. Его немецкое название — Rinderort, и внешне он выглядит как с дореволюционной открытки. Красная цилиндрическая башня, высотой в 15 метров, и даже домик смотрителя почти сохранился. Маяк не действует, хотя в прошлом году на нем снова зажгли огонь. Сейчас маяк активно восстанавливают после десятилетий разрухи. Его передали на баланс Музея Мирового океана, и он занимается реконструкцией, поэтому осмотреть маяк внутри могут и не пустить.
Калининградская область — один из тех регионов, где просто преступление провести отпуск в одной локации. Имея под рукой прокатный автомобиль, вы можете увидеть настоящий древний Кёнигсберг — маленькую Европу в самой западной точке России. И как видно из этого обзора, далеко не все достопримечательности платные — многие находятся в свободном доступе. Путешествуйте — оно того стоит!