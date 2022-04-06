Перспективы отрасли антрацита и металлургического угля

Антрацит и металлургический уголь — это ценные ископаемые, которые имеют стратегическое значение для многих отраслей промышленности. Вот несколько ключевых аспектов, почему они являются важными. Металлургический уголь используется в промышленности для производства чугуна и стали. Чугун и сталь являются основными строительными материалами и используются во многих отраслях, таких как строительство, машиностроение, автомобильная промышленность и другие. Уголь, включая антрацит, является одним из основных источников энергии в мире. Он используется для производства электроэнергии в тепловых электростанциях, обеспечивая значительную долю энергетических потребностей многих стран.