Орловцы предлагают варить суп из арбузов и делать сок из свинины из-за роста цен

Как пишет издание, ажиотажный спрос на лекарства, сахар и бумагу постепенно сходит на нет. Однако теперь, похоже, он может возникнуть на овощ из борщевого набора — капусту. Дело в том, что неотъемлемый ингредиент для борща стоит как арбуз — 139 рублей. Пользователи предложили делать суп из арбуза, а соки — из своих овощей и фруктов. Арбузными рецептами комментаторы активно делились в местных пабликах.