Орловцы предлагают варить суп из арбузов и делать сок из свинины из-за роста цен

Последнее время в магазинах существенно выросли цены — пользователи активно обсуждают эту проблему в Сети. В Орле местные жители пошли дальше и начали предлагать варить суп из арбузов и делать сок из свинины.
Как пишет издание, ажиотажный спрос на лекарства, сахар и бумагу постепенно сходит на нет. Однако теперь, похоже, он может возникнуть на овощ из борщевого набора — капусту. Дело в том, что неотъемлемый ингредиент для борща стоит как арбуз — 139 рублей. Пользователи предложили делать суп из арбуза, а соки — из своих овощей и фруктов. Арбузными рецептами комментаторы активно делились в местных пабликах.
Тем временем в другой группе в соцсетях орловцы обсуждали цены на соки. В качестве примера к посту выложили фотографию сока известной марки. Стоимость за литр сейчас — 329 рублей, а раньше его же можно было приобрести за 190 рублей. Особенно наблюдательные пользователи отметили, что столько же стоит килограмм свинины.
Один из комментаторов написал, что соки — живой сахар, а значит пора переходить на свинину. Выбраться на природу и запить берёзовым соком. А потом он и вовсе предложил делать сок из свинины. «Кажется, это называется бульон, но никто ещё не додумался продавать его как сок. Не благодарите», — написал орловец.
Напомним, тем временем в белгородских городах проходят продовольственные ярмарки. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в регионе нет своих овощей. Он сказал, что нет ощущения, что белгородцы живут в высокопродуктивном сельхозрайоне.