Многолетники vs однолетники: мэр рассказал, какие цветы высадят в Белгороде

Когда мы высаживаем многолетники, мы получаем постоянную статичную картинку. В местах, где много людей, лучше высаживать однолетники, чтобы клумбы там, где постоянно люди прогуливаются, были живыми. Клумбы могут цвести до сентября-октября. Каждый раз разными цветами — в этом есть смысл.Антон Иванов