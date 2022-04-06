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Многолетники vs однолетники: мэр рассказал, какие цветы высадят в Белгороде

6 апреля 15:30
Фото: Бел.Ру
Рекомендации по озеленению Белгорода будет давать главный ландшафтный архитектор. Об этом Иванов рассказал в ходе прямого эфира.

По словам мэра Белгорода, между многолетниками и однолетниками в городе необходимо соблюдать баланс. Однолетники, по его мнению, лучше высаживать в многолюдных местах, а многолетники — подальше от центра.

Когда мы высаживаем многолетники, мы получаем постоянную статичную картинку. В местах, где много людей, лучше высаживать однолетники, чтобы клумбы там, где постоянно люди прогуливаются, были живыми. Клумбы могут цвести до сентября-октября. Каждый раз разными цветами — в этом есть смысл.Антон Иванов

Также Иванов сообщил, что в городе появится специалист — главный ландшафтный архитектор, который будет давать советы по озеленению областного центра.

Напомним, что в октябре прошлого года в парке Победы выкопали все многолетники. В июле эти цветы Вячеслав Гладков назвал «бурьяном».

В Белгороде появится главный ландшафтный архитектор
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