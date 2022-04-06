Мэр Белгорода назвал мост на Костюкова самым проблемным в городе

Если бы это была просто дорога, срок, может быть, был бы и больше. Но мост — это такая конструкция, которая промерзает со всех сторон — и сверху, и снизу. Также это одна из самых загруженных артерий. А ещё мост — это динамическая конструкция, которая постоянно находится в вибрации.Антон Иванов