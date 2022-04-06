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Мэр Белгорода назвал мост на Костюкова самым проблемным в городе

6 апреля 12:28
Фото: https://vk.com/anton_ivanov_adm
Руководитель администрации Белгорода Антон Иванов рассказал, что есть моменты неоперативной отработки проблемы. В целом мост на Костюкова — самый проблемный. Его срок службы подошёл к концу.

По словам градоначальника, мост через Северский Донец в сторону Михайловского шоссе — это самый проблемный объект. Его возводили в 2014–2015 году. Средний срок службы до капремонта составляет от семи до десяти лет.

Если бы это была просто дорога, срок, может быть, был бы и больше. Но мост — это такая конструкция, которая промерзает со всех сторон — и сверху, и снизу. Также это одна из самых загруженных артерий. А ещё мост — это динамическая конструкция, которая постоянно находится в вибрации.Антон Иванов

Мэр добавил, что срок службы данного моста подошёл к концу. При этом в некоторых моментах городские власти могли быть более оперативными.

Всё в совокупности дало такую проблему. Конечно, есть моменты, мы могли бы более оперативно отработать по его ремонту литой смесью, но очень рассчитывали, что наступит тёплая погода. Мы уже с асфальтовыми заводами договорились о запуске. 15 февраля должны были запустить, но погодные условия подвели.Антон Иванов

Напомним, жители Белгорода говорили, что мост на улице Костюкова будто пережил войну. На мосту большое количество повреждений дорожного полотна. В ямах начала скапливаться вода.

По мнению министра автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергея Евтушенко, ямочный ремонт не спасёт его, так как мера носит лишь временный характер.

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