Краснодарской фирме «Гравитон» в очередной раз отказано в иске на 5,4 млрд рублей

По заявлению представителей компании, к убыткам привел ряд действий, имевших место в тот период, когда «Гравитоном» руководил Ярчук. Об этом информирует сайт argumenti.ru.
Ранее «Коммерсантъ» уже писал, что Федеральная налоговая служба обвинила фирму в уклонении от уплаты налогов и организации фиктивных закупок по контракту с Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом.
Но судебные органы до сих пор не вынесли обвинения Ярчуку и не назначили ему наказания. Уголовное дело в отношении него за неуплату налогов закрыли по причине того, что из бюджета компании были уплачены 2 миллиарда рублей доначисленных налогов, пеней и штрафов. Также в ноябре 2021 года было закрыто дело о банкротстве, по которому кредиторы требовали от Ярчука выплаты 5,58 миллиарда рублей.
Снятию всех обвинений способствовало то, что предприниматель был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда попадают лица, выразившие готовность развивать экономику по возвращении в Россию. Однако есть сомнения, что Ярчук действительно планирует вернуться на родину в скором времени.
Помимо этого, в отношении бывшего гендиректора «Гравитона» прекращено уголовное дело о мошенничестве. Он был обвинен в выводе со счетов ООО «Фирма «Гравитон» 2,5 миллиона евро. «Интерфакс» ранее писал о версии следствия, согласно которой средства выводились в рамках договора на условиях авансирования о покупке техники у голландской компании Andre Funk Werksvertretung Battels. Согласно условиям договора иностранная фирма получила 6,7 миллиона евро, из которых 2,5 миллиона евро были переплатой. Учредитель голландской компании Андре Функ заявил, что эти деньги Ярчук мог перевести на счета связанных с ним организаций.
В декабре 2019 года в ходе данного расследования прошла судебная почерковедческая экспертиза оригинальных документов. Результаты якобы показали, что Ярчук лично подписывал документы о переводе средств. В октябре 2020 года за дело взялся новый следователь, который инициировал повторную экспертизу в ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы» Минюста по ксерокопиям. Итоги проверки показали противоположный результат. «Коммерсантъ» ранее писал, что лабораторией в тот период руководил Геннадий Кутузов, который сейчас выступает фигурантом дела о даче недостоверных экспертных заключений.
Журналисты считают, что своей удачей в судебных разбирательствах Ярчук обязан связям со скрывающимся за рубежом экс-директором Туапсинского нефтеперерабатывающего предприятия Андреем Вотиновым. При этом он являлся клиентом правозащитника Ильи Новикова, который ранее работал с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
По сведениям РБК, Ярчук стал инициатором уголовного преследования нового генерального директора ООО «Фирма «Гравитон» Льва Курбацкого. Претензии были связаны со сделкой по закрытию долгов компании. Однако делу не был дан ход после его направления в суд. Судья выявил массу недочетов и отправил дело на повторное расследование. Как пишет «Коммерсантъ», интересы Ярчука в данной судебной тяжбе представлял Илья Новиков.