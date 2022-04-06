Краснодарской фирме «Гравитон» в очередной раз отказано в иске на 5,4 млрд рублей

Но судебные органы до сих пор не вынесли обвинения Ярчуку и не назначили ему наказания. Уголовное дело в отношении него за неуплату налогов закрыли по причине того, что из бюджета компании были уплачены 2 миллиарда рублей доначисленных налогов, пеней и штрафов. Также в ноябре 2021 года было закрыто дело о банкротстве, по которому кредиторы требовали от Ярчука выплаты 5,58 миллиарда рублей.