Иванов о фейках: Я был захвачен в плен и вёл переговоры о сдаче Белгорода

Недавно мэрия Белгорода опубликовала пост в телеграм-канале о главных фейках о городе и администрации. В одном из них сообщалось, что мэр Антон Иванов ликвидирован.
Комментируя фейки во время прямого эфира, градоначальник посмеялся, что в них он «был захвачен в плен и вёл переговоры о сдаче Белгорода». Мэр посоветовал белгородцам не поддаваться панике и читать только проверенные источники информации.
Здесь выход только один — доверять официальным источникам. Сейчас создаются двойники сайтов, телеграм-каналов. Мы делаем большую ставку на коммуникацию в личных соцсетях чиновников. Она даёт действительно большой эффект.Антон Иванов
Недавно белгородцам начали поступать звонки с молдавских номеров с просьбами прийти в следственный комитет с тёплыми вещами. Однако подобные сообщения не имеют никакого отношения к ведомству. Белгородский СК просит белгородцев сообщать о подобных звонках в правоохранительные органы.