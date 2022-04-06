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Иванов о фейках: Я был захвачен в плен и вёл переговоры о сдаче Белгорода

6 апреля 12:43
Фото: Бел.Ру
Во время прямого эфира в соцсети 5 апреля мэр Белгорода Антон Иванов прокомментировал фейки и рассказал, где можно получить проверенную официальную информацию.

Недавно мэрия Белгорода опубликовала пост в телеграм-канале о главных фейках о городе и администрации. В одном из них сообщалось, что мэр Антон Иванов ликвидирован.

Комментируя фейки во время прямого эфира, градоначальник посмеялся, что в них он «был захвачен в плен и вёл переговоры о сдаче Белгорода». Мэр посоветовал белгородцам не поддаваться панике и читать только проверенные источники информации.

Здесь выход только один — доверять официальным источникам. Сейчас создаются двойники сайтов, телеграм-каналов. Мы делаем большую ставку на коммуникацию в личных соцсетях чиновников. Она даёт действительно большой эффект.Антон Иванов

Недавно белгородцам начали поступать звонки с молдавских номеров с просьбами прийти в следственный комитет с тёплыми вещами. Однако подобные сообщения не имеют никакого отношения к ведомству. Белгородский СК просит белгородцев сообщать о подобных звонках в правоохранительные органы.

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