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Губернатор Старовойт: На сегодня в курских больницах раненых солдат нет

6 апреля 13:57
Фото: «Бел.Ру»
При этом в медучреждениях региона есть всё, что понадобится военным, в том числе лекарства и одежда. Так губернатор соседнего региона прокомментировал объявления от курян о сборе одежды для попавших в больницы солдат.

В Курской области заметили объявления на досках подъездов о сборе одежды раненым военнослужащим. Футболки, спортивные штаны куряне планировали передать в больницы региона, куда они поступали с травмами.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Это объявление прокомментировал курский губернатор Роман Старовойт. Он ответил, что сейчас в больницах региона раненых нет. «Все, кто проходил лечение в наших госпиталях, были обеспечены необходимым», — добавил глава соседнего региона.

В курских больницах есть медикаменты и запасы одежды, поэтому в случае необходимости медучреждения региона готовы к приёму раненых.

В конце февраля, напомним, в областной больнице в Белгороде заявили, что оказывают помощь гражданскому населению. Главврач горбольницы № 2 Роман Проценко в свою очередь рассказал, что медучреждение полностью укомплектовано для оказания помощи.

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#Новости#Одежда#Сбор#Раненые#Роман Старовойт#Курская область#Операция на Украине#Черноземье#Общество
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