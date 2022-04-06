Губернатор Старовойт: На сегодня в курских больницах раненых солдат нет

В Курской области заметили объявления на досках подъездов о сборе одежды раненым военнослужащим. Футболки, спортивные штаны куряне планировали передать в больницы региона, куда они поступали с травмами.
Это объявление прокомментировал курский губернатор Роман Старовойт. Он ответил, что сейчас в больницах региона раненых нет. «Все, кто проходил лечение в наших госпиталях, были обеспечены необходимым», — добавил глава соседнего региона.
В курских больницах есть медикаменты и запасы одежды, поэтому в случае необходимости медучреждения региона готовы к приёму раненых.
В конце февраля, напомним, в областной больнице в Белгороде заявили, что оказывают помощь гражданскому населению. Главврач горбольницы № 2 Роман Проценко в свою очередь рассказал, что медучреждение полностью укомплектовано для оказания помощи.