Напомним, в регионе начали обменивать валюту через телеграм-каналы. Для этого создают чаты, в которых все желающие могут продать или купить друг у друга необходимые денежные единицы по различному курсу. О том, как это работает, — в материале «Бел.Ру». После сообщений в СМИ сотрудники налоговой и правоохранители начали бороться с валютными спекулянтами.