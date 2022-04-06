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Граждане Украины могут обменять гривны на рубли в двух банках России

6 апреля 13:40
Фото: ИА «Бел.Ру»
Ранее услуга обмена гривен на рубли на территории России, в том числе в Белгородской области, была невозможна. В настоящее время, как сообщили в Банке России, граждане Украины, которые там постоянно проживают, или беженцы могут обменять гривны на рубли в двух российских банках.

По информации источника, обменять гривны на рубли могут граждане, которые постоянно проживают на территории Украины или экстренно прибыли в Россию в 2022 году. Также обмен могут произвести те, кто ранее получил деньги в рамках мер социальной поддержки.

Операции по обмену валют можно провести в Сбербанке, а на территории Республики Крым и Севастополя — в Российском национальном коммерческом банке (РНКБ).

Чтобы обменять гривны на рубли, в банке нужно предоставить документ, удостоверяющий личность. После обмена деньги зачислят на рублёвый счет, открытый в банке.

Курс будет фиксированный и составит 2,5 рубля за одну украинскую гривну. Комиссия взиматься не будет. Однако сумма для обмена ограничена — не более 8000 гривен на одного человека. При этом возможны операции только по обмену гривен на рубли. Купить гривны в банках по-прежнему нельзя.

Ранее на территории Белгородской области продать или купить гривны было невозможно. Запрет действовал примерно с 2014–2015 гг.

Напомним, в регионе начали обменивать валюту через телеграм-каналы. Для этого создают чаты, в которых все желающие могут продать или купить друг у друга необходимые денежные единицы по различному курсу. О том, как это работает, — в материале «Бел.Ру». После сообщений в СМИ сотрудники налоговой и правоохранители начали бороться с валютными спекулянтами.

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