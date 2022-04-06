Гладков выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

«В памяти россиян он навсегда останется непримиримым борцом за справедливость, который не боялся говорить то, что думает, и не стеснялся в выражениях. Многие слова Владимира Жириновского оказались пророческими. Каждый его аргумент был подкреплён глубоким знанием исторических процессов», — сказал Гладков.