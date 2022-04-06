Гладков выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Posted 6 апреля 2022, 14:22
Published 6 апреля 2022, 14:22
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования в связи со смертью лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Политик умер 6 апреля в связи с тяжёлой болезнью. Его смерть стала невосполнимой потерей для всей страны, вместе с ним ушла эпоха, сказал глава региона.
Жириновский стоял у истоков создания многопартийной системы выборов и становления парламентаризма в России. Он был также депутатом Госдумы всех восьми созывов, метил на пост президента, а в 1999 году участвовал выборах губернатора Белгородской области.
«В памяти россиян он навсегда останется непримиримым борцом за справедливость, который не боялся говорить то, что думает, и не стеснялся в выражениях. Многие слова Владимира Жириновского оказались пророческими. Каждый его аргумент был подкреплён глубоким знанием исторических процессов», — сказал Гладков.
Глава региона назвал политика настоящим патриотом, сказал, что Жириновский переживал за будущее россиян. Гладков также подчеркнул, что практически все важные решения для страны принимались с участием политического деятеля.
Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. В больницу политик попал ещё в начале февраля. 25 марта в ряде СМИ сообщалось о его смерти, однако тогда эту информацию опровергли.