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Депортированные из России иностранцы нелегально вернулись в страну спустя три года

6 апреля 12:47
Фото: Бел.Ру
Под Белгородом сотрудники Управления ФСБ совместно с коллегами из регионального пограничного управления задержали четырёх иностранцев при попытке пересечь границу.

В Ровеньском районе сотрудники Управления ФСБ совместно с коллегами из регионального пограничного управления задержали четверых азербайджанцев. Они пытались пройти российско-украинскую границу вне пропускного пункта неподалёку от Нижней Серебрянки.

Пройти незамеченными граждане ближнего зарубежья не смогли. В 2018 году их депортировали и запретили въезжать на территорию России. За попытку незаконно пересечь границу их отправили в тюрьму.

Напомним, в августе 2021 года гражданин Украины пытался незаконно проникнуть на территорию РФ через кукурузное поле. Его задержали пограничники. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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#Новости#ФСБ#Граница#Азербайджан#Нелегалы#Происшествия
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