Депортированные из России иностранцы нелегально вернулись в страну спустя три года

В Ровеньском районе сотрудники Управления ФСБ совместно с коллегами из регионального пограничного управления задержали четверых азербайджанцев. Они пытались пройти российско-украинскую границу вне пропускного пункта неподалёку от Нижней Серебрянки.
Пройти незамеченными граждане ближнего зарубежья не смогли. В 2018 году их депортировали и запретили въезжать на территорию России. За попытку незаконно пересечь границу их отправили в тюрьму.
Напомним, в августе 2021 года гражданин Украины пытался незаконно проникнуть на территорию РФ через кукурузное поле. Его задержали пограничники. Против мужчины возбудили уголовное дело.