Чиновница в Белгороде перевела 3 млн рублей из бюджета города на свой счёт

Сюжет Мошенничество

В обязанности бывшей работницы одного из муниципальных учреждений входило начисление зарплаты сотрудникам спортшкол. Однако часть денег она переводила на свой счёт. Вину женщина признала и ущерб возместила. Поэтому суд назначил ей два года условно, сообщили в прокуратуре.

Подсудимая работала главным бухгалтером, а после — начальником отдела одного из муниципальных учреждений Белгорода. Среди прочего она должна была начислять зарплату сотрудникам спортшкол. Женщина часть денег из городского бюджета переводила на свой счёт. С августа 2019 по сентябрь 2021 года ей таким образом удалось заработать около 3 млн рублей. Против бывшей сотрудницы завели уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения, в том числе в крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Белгородка свою вину признала и ущерб возместила. Октябрьский районный суд назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в силу. За мошенничество с использованием служебного положения ранее осудили бывшего полицейского. Он собрал с подчинённых 30 тыс. рублей, мотивировав всё тем, что деньги пойдут на решение проблем коллеги. Бывший правоохранитель отделался штрафом и запретом работать во властных структурах на два года.