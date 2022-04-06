Чиновница в Белгороде перевела 3 млн рублей из бюджета города на свой счёт

Posted 6 апреля 2022, 09:49
Published 6 апреля 2022, 09:49
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Подсудимая работала главным бухгалтером, а после — начальником отдела одного из муниципальных учреждений Белгорода. Среди прочего она должна была начислять зарплату сотрудникам спортшкол.
Женщина часть денег из городского бюджета переводила на свой счёт. С августа 2019 по сентябрь 2021 года ей таким образом удалось заработать около 3 млн рублей.
Против бывшей сотрудницы завели уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения, в том числе в крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Белгородка свою вину признала и ущерб возместила.
Октябрьский районный суд назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в силу.
За мошенничество с использованием служебного положения ранее осудили бывшего полицейского. Он собрал с подчинённых 30 тыс. рублей, мотивировав всё тем, что деньги пойдут на решение проблем коллеги. Бывший правоохранитель отделался штрафом и запретом работать во властных структурах на два года.