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Белгородец продаёт «загадочный камень» за 1,3 млн рублей

6 апреля 05:56
Фото: «Авито»
Объявление разместили на «Авито». Камень продавец нашёл в огороде.

На сайте объявлений житель Старого Оскола Белгородской области продаёт «загадочный камень» необычной формы. Камень обойдётся покупателю в 1 350 000 рублей.

Автор объявления указал, что нашёл камень в огороде на глубине около одного метра. Также, по мнению продавца, камень необработанный, имеет магнитные свойства и желтоватый оттенок.

Фото: "Авито"

Ранее на сайте объявлений продавали полевую кухню. Оборудование предлагали купить за 100 тыс. рублей.

Также на «Авито» продавали красивые даты регистрации брака. К примеру, в Москве дату регистрации на 22 февраля можно было купить за 5 млн рублей, а в Липецке — за 150 тыс. рублей.

Помимо этого, на сайте объявлений можно было приобрести шестилистный клевер за 1,5 млн рублей. Продавец даже была готова сделать скидку на 10%.

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#Новости#Продажа#Объявление#Камень#Авито#Общество
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