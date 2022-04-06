Белгородец продаёт «загадочный камень» за 1,3 млн рублей

На сайте объявлений житель Старого Оскола Белгородской области продаёт «загадочный камень» необычной формы. Камень обойдётся покупателю в 1 350 000 рублей.
Автор объявления указал, что нашёл камень в огороде на глубине около одного метра. Также, по мнению продавца, камень необработанный, имеет магнитные свойства и желтоватый оттенок.
Ранее на сайте объявлений продавали полевую кухню. Оборудование предлагали купить за 100 тыс. рублей.
Также на «Авито» продавали красивые даты регистрации брака. К примеру, в Москве дату регистрации на 22 февраля можно было купить за 5 млн рублей, а в Липецке — за 150 тыс. рублей.
Помимо этого, на сайте объявлений можно было приобрести шестилистный клевер за 1,5 млн рублей. Продавец даже была готова сделать скидку на 10%.