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Взрыв цистерны с кислотой в Луганской области не опасен для белгородцев

5 апреля 13:54
Фото: ОТР
В городе Рубежное Луганской области подорвали цистерну с кислотой. В результате в небо поднялось облако ржавого цвета. Насколько опасно это для белгородцев, которые проживают в приграничных районах, журналисты «Бел.Ру» выяснили у специалиста.

В ЛНР подорвали цистерну с кислотой. В небо поднялось облако ржавого цвета. Есть вероятность, что юго-восточный ветер может принести остатки облака в Белгородскую область. С такими опасениями в редакцию «Бел.Ру» обратилась подписчица Евгения. Она спросила, нужно ли оставаться дома, плотно закрыв двери и окна.

Просто сейчас многие люди работают на улице, в огороде, далеко от телевизора и радио. Оперативная информация может не дойти до них.Евгения, жительница Валуек

Журналисты «Бел.Ру» обратились за комментариями к специалисту — доктору химических наук Ольге Лебедевой, завкафедрой общей химии НИУ «БелГУ». По её словам, если облако бурое, значит, были соединения азота, поэтому, возможно, это была цистерна с азотной кислотой.

К тому времени, как облако может принести ветром в Белгородскую область, соединения разбавятся в воздухе и не будут уже в таких концентрациях, которые могут вызвать тяжёлые последствия. Сама азотная кислота не бурая. Если это бурые вещества — это продукты разложения азотной кислоты. Это второй класс опасности. Вещества не вызывают летальные последствия при контакте. При этом могут быть ожоги слизистой, но для тех, кто находится у источника. В худшем случае, через 180 км может пойти подкислённый дождь. И то маловероятно. На мой взгляд, для белгородцев опасности нет.Ольга Лебедева, завкафедрой общей химии НИУ «БелГУ», доктор химических наук, профессор

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