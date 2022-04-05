Взрыв цистерны с кислотой в Луганской области не опасен для белгородцев

К тому времени, как облако может принести ветром в Белгородскую область, соединения разбавятся в воздухе и не будут уже в таких концентрациях, которые могут вызвать тяжёлые последствия. Сама азотная кислота не бурая. Если это бурые вещества — это продукты разложения азотной кислоты. Это второй класс опасности. Вещества не вызывают летальные последствия при контакте. При этом могут быть ожоги слизистой, но для тех, кто находится у источника. В худшем случае, через 180 км может пойти подкислённый дождь. И то маловероятно. На мой взгляд, для белгородцев опасности нет.Ольга Лебедева, завкафедрой общей химии НИУ «БелГУ», доктор химических наук, профессор