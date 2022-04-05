Владелец Яковлевского ГОКа лишился первого места в рейтинге богатейших россиян

Алексей Мордашов потерял первое место в российской части рейтинга богатейших бизнесменов. Обновлённую версию полного списка представил американский Forbes.
Бывший лидер рейтинга Алексей Мордашов занял пятое место в российской части и 138-е — в глобальной. Состояние Мордашова и его семьи оценили в 13,2 млрд долларов. В марте стало известно, что бизнесмен попал под санкции ЕС. Сообщалось также, что в Италии конфисковали его яхту. Напомним, что Яковлевским ГОКом управляет компания «Северсталь» Мордашова.
Первое место в итоге занял Владимир Лисин (87-е место в глобальном рейтинге) с состоянием в 18,4 млрд долларов. Среди активов бизнесмена — НЛМК, в Белгородской области он представлен Стойленским ГОКом.
В тройку лидеров попали Владимир Потанин (17,3 млрд долларов) и Павел Дуров (15,1 млрд долларов), занявшие второе и третье места соответственно. На четвёртой строчке оказался Леонид Михельсон (14 млрд долларов).
В десятку лидеров российской части рейтинга попал ещё один бизнесмен, имеющий активы в Белгородской области. Алишер Усманов расположился на седьмом месте с состоянием в 11,5 млрд долларов. В регионе USM Holdings бизнесмена представлен Лебединским ГОКом и Оскольским электрометаллургическим комбинатом (ОЭМК).