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Владелец Яковлевского ГОКа лишился первого места в рейтинге богатейших россиян

5 апреля 12:24
Фото: «Бел.Ру»
В обновлённом рейтинге Forbes он занимает пятое место. Ранее сообщалось, что Алексей Мордашов попал под санкции. Первую строчку в российской части рейтинга в итоге занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин.
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Рейтинг

Алексей Мордашов потерял первое место в российской части рейтинга богатейших бизнесменов. Обновлённую версию полного списка представил американский Forbes.

Бывший лидер рейтинга Алексей Мордашов занял пятое место в российской части и 138-е — в глобальной. Состояние Мордашова и его семьи оценили в 13,2 млрд долларов. В марте стало известно, что бизнесмен попал под санкции ЕС. Сообщалось также, что в Италии конфисковали его яхту. Напомним, что Яковлевским ГОКом управляет компания «Северсталь» Мордашова.

Первое место в итоге занял Владимир Лисин (87-е место в глобальном рейтинге) с состоянием в 18,4 млрд долларов. Среди активов бизнесмена — НЛМК, в Белгородской области он представлен Стойленским ГОКом.

В тройку лидеров попали Владимир Потанин (17,3 млрд долларов) и Павел Дуров (15,1 млрд долларов), занявшие второе и третье места соответственно. На четвёртой строчке оказался Леонид Михельсон (14 млрд долларов).

В десятку лидеров российской части рейтинга попал ещё один бизнесмен, имеющий активы в Белгородской области. Алишер Усманов расположился на седьмом месте с состоянием в 11,5 млрд долларов. В регионе USM Holdings бизнесмена представлен Лебединским ГОКом и Оскольским электрометаллургическим комбинатом (ОЭМК).

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