Владелец Яковлевского ГОКа лишился первого места в рейтинге богатейших россиян

Бывший лидер рейтинга Алексей Мордашов занял пятое место в российской части и 138-е — в глобальной. Состояние Мордашова и его семьи оценили в 13,2 млрд долларов. В марте стало известно, что бизнесмен попал под санкции ЕС. Сообщалось также, что в Италии конфисковали его яхту. Напомним, что Яковлевским ГОКом управляет компания «Северсталь» Мордашова.