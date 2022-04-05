В Строителе под Белгородом жители утопают в грязи из-за отсутствия дороги

В «Бел.Ру» обратилась общественная организация «Гражданский патруль». По её данным, власти Строителя два года подряд не могут найти деньги на асфальтирование переулка Фомина.
Известно, что в переулке проживает несколько семей с детьми и пожилыми. Протяжённость улицы составляет 250 метров. С наступлением межсезонья и после дождей улица превращается в непроходимое «грязное месиво».
По словам местной жительницы Ксении, администрация Яковлевского горокруга обещает асфальтировать дорогу с 2020 года, но постоянно переносит дату начала работ, ссылаясь на отсутствие финансирования. В июне прошлого года администрация Яковлевского горокруга в официальном ответе местным жителям пообещала отремонтировать дорогу осенью 2021 года. Позже стало известно, что переулок Фомина включён в программу дорожных работ на 2022 год.
Несколько дней назад к моему отцу, инвалиду I группы, приезжала скорая помощь. Но машина просто не смогла доехать до нашего дома. Врачу пришлось лезть по этой грязи, чтобы оказать помощь папе.Ксения, жительница переулка Фомина
Переулок продолжает застраиваться, в скором времени там будет проживать ещё несколько семей. Сейчас жителям приходится брать с собой сменную обувь, в которой они доходят по грязи до асфальта.
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в администрацию Яковлевского горокруга.
Напомним, недавно жители дома на улице Ленина в Разумном жаловались на антисанитарию из-за затопленного подвала.