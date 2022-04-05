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В Строителе под Белгородом жители утопают в грязи из-за отсутствия дороги

5 апреля 08:16
Фото: Бел.Ру
Жители Строителя Яковлевского округа недовольны тем, что переулок Фомина в межсезонье превращается в «грязное месиво». На всей улице отсутствует асфальт. По словам местных жителей, ремонтировать дорогу власти не спешат.
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Дороги

В «Бел.Ру» обратилась общественная организация «Гражданский патруль». По её данным, власти Строителя два года подряд не могут найти деньги на асфальтирование переулка Фомина.

Известно, что в переулке проживает несколько семей с детьми и пожилыми. Протяжённость улицы составляет 250 метров. С наступлением межсезонья и после дождей улица превращается в непроходимое «грязное месиво».

По словам местной жительницы Ксении, администрация Яковлевского горокруга обещает асфальтировать дорогу с 2020 года, но постоянно переносит дату начала работ, ссылаясь на отсутствие финансирования. В июне прошлого года администрация Яковлевского горокруга в официальном ответе местным жителям пообещала отремонтировать дорогу осенью 2021 года. Позже стало известно, что переулок Фомина включён в программу дорожных работ на 2022 год.

Несколько дней назад к моему отцу, инвалиду I группы, приезжала скорая помощь. Но машина просто не смогла доехать до нашего дома. Врачу пришлось лезть по этой грязи, чтобы оказать помощь папе.Ксения, жительница переулка Фомина

Переулок продолжает застраиваться, в скором времени там будет проживать ещё несколько семей. Сейчас жителям приходится брать с собой сменную обувь, в которой они доходят по грязи до асфальта.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в администрацию Яковлевского горокруга.

Напомним, недавно жители дома на улице Ленина в Разумном жаловались на антисанитарию из-за затопленного подвала.

Жители дома под Белгородом жалуются на антисанитарию из-за затопленного подвала
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