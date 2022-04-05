В Строителе под Белгородом жители утопают в грязи из-за отсутствия дороги

По словам местной жительницы Ксении, администрация Яковлевского горокруга обещает асфальтировать дорогу с 2020 года, но постоянно переносит дату начала работ, ссылаясь на отсутствие финансирования. В июне прошлого года администрация Яковлевского горокруга в официальном ответе местным жителям пообещала отремонтировать дорогу осенью 2021 года. Позже стало известно, что переулок Фомина включён в программу дорожных работ на 2022 год.