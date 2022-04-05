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Posted 5 апреля 2022, 12:42

Published 5 апреля 2022, 12:42

Modified 1 декабря, 08:06

Updated 1 декабря, 08:06

Россияне предложили запретить Меладзе давать концерты в России

5 апреля 2022, 12:42
Пользователи соцсетей назвали певца предателем родины. Ранее артист осудил проведение спецоперации на Украине. После этого россияне посчитали, что он не имеет морального права зарабатывать деньги в РФ. Об этом сообщают «Народные новости».

Россияне осудили Валерия Меладзе, который выступил против спецоперации на Украине. Они назвали его предателем родины и сказали, что он не имеет морального права теперь зарабатывать деньги в РФ. Причиной этого стало то, что артист выступил на закрытой вечеринке в Питере, пишет издание.

После высказываний певца многие были уверены, что подобная риторика станет для его карьеры концом, однако его выступление свидетельствует об обратном. В связи с этим пользователи выразили своё отношение к артисту и назвали его «антироссийским товарищем».

Появились вопросы у россиян и к организаторам мероприятия. Они сказали, что теперь есть поводы для проверок подобных вечеринок. Тем временем осудил спецоперацию не только Меладзе, но и ряд других российских звёзд.

#Новости#Общество#Концерты#Запрет
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