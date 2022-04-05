Россияне предложили запретить Меладзе давать концерты в России

Posted 5 апреля 2022, 12:42
Published 5 апреля 2022, 12:42
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
Россияне осудили Валерия Меладзе, который выступил против спецоперации на Украине. Они назвали его предателем родины и сказали, что он не имеет морального права теперь зарабатывать деньги в РФ. Причиной этого стало то, что артист выступил на закрытой вечеринке в Питере, пишет издание.
После высказываний певца многие были уверены, что подобная риторика станет для его карьеры концом, однако его выступление свидетельствует об обратном. В связи с этим пользователи выразили своё отношение к артисту и назвали его «антироссийским товарищем».
Появились вопросы у россиян и к организаторам мероприятия. Они сказали, что теперь есть поводы для проверок подобных вечеринок. Тем временем осудил спецоперацию не только Меладзе, но и ряд других российских звёзд.