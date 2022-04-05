Россияне предложили запретить Меладзе давать концерты в России

Россияне осудили Валерия Меладзе, который выступил против спецоперации на Украине. Они назвали его предателем родины и сказали, что он не имеет морального права теперь зарабатывать деньги в РФ. Причиной этого стало то, что артист выступил на закрытой вечеринке в Питере, пишет издание.