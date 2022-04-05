Определены лучшие машинисты насосных установок Стойленского ГОКа

Конкурс профессионального мастерства среди машинистов насосных установок стал третьим по счету. Всего в 2022 году Стойленский ГОК проведет 15 различных профсоревнований. В текущем году, впервые в истории конкурса, «Лучших по профессии» выберут среди слесарей по ремонту автомобиля и машинистов железнодорожно-строительных машин.