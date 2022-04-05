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Определены лучшие машинисты насосных установок Стойленского ГОКа

5 апреля 09:48
Фото: пресс-служба СГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошёл конкурс профессионального мастерства среди машинистов насосных установок. Заявки на участие в нем подали 28 представителей шести цехов комбината.

По итогам первого этапа — электронного тестирования на знание правил технической эксплуатации основного оборудования, а также охраны труда и промышленной безопасности — в финал конкурса вышли 9 участников.

Практический этап соревнования прошёл в машинном зале насосной станции оборотного водоснабжения № 3 цеха хвостового хозяйства. Финалисты за 10 минут должны были произвести замену масла в корпусе опорно-упорного подшипника насосного агрегата.

Видеосюжет о конкурсе профессионального мастерства можно посмотреть по ссылке.

По результатам обоих этапов лучшим машинистом насосных установок СГОКа стал представитель цеха хвостового хозяйства Алексей Зикеев. Второе место присвоено машинисту насосных установок фабрики окомкования Евгению Худякову, третье — работнику дренажной шахты Николаю Купавцеву.

Звание лучшего молодого рабочего завоевал 27-летний представитель цеха хвостового хозяйства Владислав Вершинин.

Фото: пресс-служба СГОК

Победителям конкурса вручили дипломы, памятные подарки и значки «НЛМК PRO».

Конкурс профессионального мастерства среди машинистов насосных установок стал третьим по счету. Всего в 2022 году Стойленский ГОК проведет 15 различных профсоревнований. В текущем году, впервые в истории конкурса, «Лучших по профессии» выберут среди слесарей по ремонту автомобиля и машинистов железнодорожно-строительных машин.

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