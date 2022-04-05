Новый накопительный счёт доступен предпринимателям — клиентам банка «Открытие»

Деньги перечисляются на счёт автоматически. Размер отчислений — до 15% от получаемых на расчётный счёт денег. Со счёта «Налоговая копилка» деньги переводятся исключительно в бюджет, сообщает newsnn.ru.
Отмечается, что новая услуга позволяет предпринимателям зарезервировать средства на выплату налогов, избежать пени и штрафов. Помимо этого, на среднемесячный остаток по счёту будут начислять 0,5–2,5%.
Открыть «Налоговую копилку» можно в онлайн-банке для предпринимателей «Бизнес-портал» в разделе «Депозиты». Обслуживание этого счёта бесплатное.