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Новый накопительный счёт доступен предпринимателям — клиентам банка «Открытие»

5 апреля 11:27
Фото: piqsels.com
Предпринимателям — клиентам «Открытия» доступна новая услуга — «Налоговая копилка». Открыв этот счёт, бизнесмен сможет получить пассивный доход на зарезервированных для уплаты налогов средствах.

Деньги перечисляются на счёт автоматически. Размер отчислений — до 15% от получаемых на расчётный счёт денег. Со счёта «Налоговая копилка» деньги переводятся исключительно в бюджет, сообщает newsnn.ru.

Отмечается, что новая услуга позволяет предпринимателям зарезервировать средства на выплату налогов, избежать пени и штрафов. Помимо этого, на среднемесячный остаток по счёту будут начислять 0,5–2,5%.

Открыть «Налоговую копилку» можно в онлайн-банке для предпринимателей «Бизнес-портал» в разделе «Депозиты». Обслуживание этого счёта бесплатное.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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