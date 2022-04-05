На время полумарафона в Белгородской области ограничат движение авто

На юго-западном обходе Старого Оскола на участке км 2+000 — км 9+800 временно ограничат движение транспорта. Связано это с проведением «Оскольского полумарафона».
Ограничения введут 22 мая, но документ подписали уже 4 апреля. Движение на участке в день полумарафона будет перекрыто с 10:30 до 15:00 по правой стороне дороги.
В 2021 году «Оскольский полумарафон» состоялся 16 мая. По информации местной администрации, участвовали в нём более 3 тыс. человек. Бегунам предлагали пробежать дистанцию в 21, 10, 5 и 1 км. Самому возрастному участнику было 84 года.
Что касается Белгорода, в минувшем году провели два масштабных полумарафона. Участниками майского забега стали около 1,5 тыс. горожан. Среди бегунов был и экс-мэр Юрий Галдун. А в сентябрьском полумарафоне в числе прочих участвовал губернатор Вячеслав Гладков.