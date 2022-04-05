На время полумарафона в Белгородской области ограничат движение авто

В 2021 году «Оскольский полумарафон» состоялся 16 мая. По информации местной администрации, участвовали в нём более 3 тыс. человек. Бегунам предлагали пробежать дистанцию в 21, 10, 5 и 1 км. Самому возрастному участнику было 84 года.