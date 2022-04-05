Медики заявили об эффективности нового российского препарата от COVID-19

Даже если в некоторых регионах отменили антиковидные меры, то это не повод расслабляться. Коронавирус постоянно мутирует. На сегодня известно много его штаммов: альфа, дельта, омикрон, а также стелс-омикрон и дельтакрон. COVID-19 и дальше остается серьезной проблемой для врачей и больных. При этом коллективный иммунитет в России недостаточный. Зафиксировано всего 50% вакцинированных, тогда как в других странах эта цифра составляет 80%.