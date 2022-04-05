Медики заявили об эффективности нового российского препарата от COVID-19

Эффективность этого лекарственного препарата подтверждена исследованиями, проведенными в России на клинических базах 16 российских медучреждений, расположенных в Москве, Саранске, Ярославле, Смоленске, Рязани, Кирове, Санкт-Петербурге, Иванове, Воронеже и других городах. Об этом пишет newizv.ru.
В Москве впервые начали использовать «Эсперавир» на практике. Сегодня для тех пациентов, у кого выявили COVID-19, препарат доступен бесплатно в рамках программы борьбы с коронавирусной инфекцией, которая разработана московским правительством. Благодаря этой программе врач бесплатно выдает «Эсперавир» в составе комплексной терапии для лечения дома.
Отмечается, что вещество молнупиравир встраивается в вирусную РНК. Это приводит к накоплению ошибок в геноме вируса, что вызывает его гибель.
Медики, которые активно практикуют данный препарат, отметили его эффективность и безопасность. Так, заведующая инфекционным отделением клинической больницы Смоленска, врач высшей категории Елена Симакина сообщила, что действующее вещество препарата проявило активность против разных штаммов РНК-вирусов, в том числе гриппа, риновируса, вирусного энцефалита, а также нового штамма омикрон.
Симакина отметила, что сегодня в стране есть прорывной препарат, востребованный в амбулаторной терапии. На третий-четвертый день после его применения значительно снижается вирусная нагрузка на организм, исчезает интоксикация. Пациент начинает чувствовать себя лучше и идет на поправку.
Даже если в некоторых регионах отменили антиковидные меры, то это не повод расслабляться. Коронавирус постоянно мутирует. На сегодня известно много его штаммов: альфа, дельта, омикрон, а также стелс-омикрон и дельтакрон. COVID-19 и дальше остается серьезной проблемой для врачей и больных. При этом коллективный иммунитет в России недостаточный. Зафиксировано всего 50% вакцинированных, тогда как в других странах эта цифра составляет 80%.