Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Медики заявили об эффективности нового российского препарата от COVID-19

5 апреля 17:17
Фото: pixabay.com
Медики из компании «Промомед» создали препарат «Эсперавир», который способен победить COVID-19 за пять суток. Его действующим веществом является молнупиравир, который стал прорывом в лечении болезни.

Эффективность этого лекарственного препарата подтверждена исследованиями, проведенными в России на клинических базах 16 российских медучреждений, расположенных в Москве, Саранске, Ярославле, Смоленске, Рязани, Кирове, Санкт-Петербурге, Иванове, Воронеже и других городах. Об этом пишет newizv.ru.

В Москве впервые начали использовать «Эсперавир» на практике. Сегодня для тех пациентов, у кого выявили COVID-19, препарат доступен бесплатно в рамках программы борьбы с коронавирусной инфекцией, которая разработана московским правительством. Благодаря этой программе врач бесплатно выдает «Эсперавир» в составе комплексной терапии для лечения дома.

Отмечается, что вещество молнупиравир встраивается в вирусную РНК. Это приводит к накоплению ошибок в геноме вируса, что вызывает его гибель.

Медики, которые активно практикуют данный препарат, отметили его эффективность и безопасность. Так, заведующая инфекционным отделением клинической больницы Смоленска, врач высшей категории Елена Симакина сообщила, что действующее вещество препарата проявило активность против разных штаммов РНК-вирусов, в том числе гриппа, риновируса, вирусного энцефалита, а также нового штамма омикрон.

Симакина отметила, что сегодня в стране есть прорывной препарат, востребованный в амбулаторной терапии. На третий-четвертый день после его применения значительно снижается вирусная нагрузка на организм, исчезает интоксикация. Пациент начинает чувствовать себя лучше и идет на поправку.

Даже если в некоторых регионах отменили антиковидные меры, то это не повод расслабляться. Коронавирус постоянно мутирует. На сегодня известно много его штаммов: альфа, дельта, омикрон, а также стелс-омикрон и дельтакрон. COVID-19 и дальше остается серьезной проблемой для врачей и больных. При этом коллективный иммунитет в России недостаточный. Зафиксировано всего 50% вакцинированных, тогда как в других странах эта цифра составляет 80%.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46