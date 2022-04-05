«Квадрат» жилья в новостройках Белгорода стал самым дорогим в Черноземье

По итогам первого квартала 2022 года квадратный метр в новостройках Белгорода стоил 110 728 рублей. «Квадрат» подорожал на 9,6%.
Квартиру в новостройке в среднем оценили в 6 726 912 рублей. Прирост составил 12,9%.
Подорожание зафиксировали и у ближайших соседей Белгорода по Центральному Черноземью. Так, в Воронеже квадратный метр прибавил в цене около 13% и стоил 89 187 рублей. Квартиру в новостройке в столице Черноземья оценили в 5 290 915 рублей в среднем (+15,3%).
В Курске наблюдалось не такое стремительное повышение цен. По итогам квартала «квадрат» в новостройке стоил около 83 354 рублей (+7,8%), а квартира — 4 537 316 рублей (+8,3%).
В среднем по изученным 70 городам квадратный метр оценивался в 104 029 рублей (+11,2%), квартира — в 5 726 602 рубля (+11,7). Больше всего по итогам квартала «квадрат» подорожал в Твери (+25,3%), Калининграде (+22,3%), Кирове (+22%). Снижение стоимости наблюдалось в Мурманске (–6,6%), Новокузнецке (–4,4%) и Грозном (–2,9%).
Отметим, что Белгород ранее попал в топ-20 лидеров по росту цен на жильё на вторичном рынке. По итогам 2021 года средняя стоимость квадратного метра составляла 89,7 тыс. рублей (+33,8%), а квартиры — около 5 млн рублей (+29,9%).