«Квадрат» жилья в новостройках Белгорода стал самым дорогим в Черноземье

Подорожание зафиксировали и у ближайших соседей Белгорода по Центральному Черноземью. Так, в Воронеже квадратный метр прибавил в цене около 13% и стоил 89 187 рублей. Квартиру в новостройке в столице Черноземья оценили в 5 290 915 рублей в среднем (+15,3%).