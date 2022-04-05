Горожанкина: Мне не нравится забор на ж/д вокзале Белгорода, но это необходимость

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Главный архитектор в эфире «Мира Белогорья» заявила, что забор этот ей тоже не нравится, но он необходим для обеспечения безопасности. Галина Горожанкина добавила, что ранее разрабатывалась концепция реновации площади перед вокзалом. Однако проект пришлось приостановить.

Начальник управления архитектуры и градостроительства региона Галина Горожанкина прокомментировала ситуацию с забором на ж/д вокзале в Белгороде. Главный архитектор заявила, что он ей тоже не по душе. Знаю этот вопрос. Мне тоже не нравится забор. Но, к сожалению, сегодня это не элемент украшения, а необходимость для обеспечения нашей с вами безопасности. Поэтому построены пункт досмотра, ограждение.Галина Горожанкина Горожанкина напомнила, что два года назад с московским институтом они разрабатывали концепцию изменений площади перед вокзалом, в рамках которой подразумевалась реновация фасада здания. Однако пока проект пришлось приостановить. Главный архитектор надеется, что спустя время к концепции всё-таки удастся вернуться, переосмыслить её или дополнить. Двухметровые заборы на ж/д вокзале в Белгороде начали устанавливать в ноябре. Урбанисты и горожане ограждение не оценили. В мэрии объяснили, что это необходимо для транспортной безопасности. Кроме ограждения, на вокзале открыли круглосуточный павильон для досмотра. Что касается концепции преображения площади, её представили ещё в начале 2021 года. Разработали её специалисты столичной Студии транспортного планирования. В августе мэрия искала компанию, которая подготовит проект по капремонту площади возле вокзала. На работы готовы были потратить 7,4 млн рублей.