Горожанкина: Мне не нравится забор на ж/д вокзале Белгорода, но это необходимость

Posted 5 апреля 2022, 08:16
Published 5 апреля 2022, 08:16
Modified 1 декабря, 08:45
Updated 1 декабря, 08:45
Начальник управления архитектуры и градостроительства региона Галина Горожанкина прокомментировала ситуацию с забором на ж/д вокзале в Белгороде. Главный архитектор заявила, что он ей тоже не по душе.
Знаю этот вопрос. Мне тоже не нравится забор. Но, к сожалению, сегодня это не элемент украшения, а необходимость для обеспечения нашей с вами безопасности. Поэтому построены пункт досмотра, ограждение.Галина Горожанкина
Горожанкина напомнила, что два года назад с московским институтом они разрабатывали концепцию изменений площади перед вокзалом, в рамках которой подразумевалась реновация фасада здания. Однако пока проект пришлось приостановить. Главный архитектор надеется, что спустя время к концепции всё-таки удастся вернуться, переосмыслить её или дополнить.
Двухметровые заборы на ж/д вокзале в Белгороде начали устанавливать в ноябре. Урбанисты и горожане ограждение не оценили. В мэрии объяснили, что это необходимо для транспортной безопасности. Кроме ограждения, на вокзале открыли круглосуточный павильон для досмотра.
Что касается концепции преображения площади, её представили ещё в начале 2021 года. Разработали её специалисты столичной Студии транспортного планирования.
В августе мэрия искала компанию, которая подготовит проект по капремонту площади возле вокзала. На работы готовы были потратить 7,4 млн рублей.