Гладков возобновил утренние пробежки в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков снова начал бегать по утрам. По его словам, ему пришлось прервать рутину после того, как он заболел коронавирусом. Врачи рекомендовали чиновнику временно воздержаться от физических нагрузок.
А если честно, последнюю неделю каждое утро выискивал новые для себя причины, по которым я не могу утром побежать. По-простому — ленился. Наконец, преодолел свою внутреннюю лень, чего и вам всем желаю. Вячеслав Гладков
Также губернатор предложил белгородцам тоже начать заниматься спортом.
Стоит отметить, что уже больше года Вячеслав Гладков записывает утренние видеообращения именно с пробежек.
Ранее губернатор рассказывал, что бегом он начал заниматься ещё в школе. На утреннюю пробежку Гладков не выходил только из-за командировки. По его словам, спорт помогает ему держать себя в тонусе.