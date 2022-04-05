Гладков пообещал вернуть «хуторской тариф» в Белгородской области

Жителям негазифицированных населённых пунктов ранее отменили льготу на оплату электроэнергии, которая шла на приготовление пищи и отопление домов. Однако без компенсации эти белгородцы не останутся. Подробностями губернатор поделился на своих страницах в соцсетях.

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