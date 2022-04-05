Гладков пообещал вернуть «хуторской тариф» в Белгородской области

В Белгородской области до 2021 года действовал «хуторской тариф». Распространялся он на небольшие населённые пункты, которые не были газифицированы.
Их жители пользовались льготой на оплату электроэнергии, которая направлялась на приготовление пищи и отопление домов. Однако появилась претензия со стороны надзорных органов. В итоге льготу пришлось отменить.
Возможно, что проживающие в этих населённых пунктах белгородцы смогут воспользоваться компенсацией. Соответствующий законопроект уже подготовлен, его направят на рассмотрение депутатам облдумы.
«Уверен, что депутаты его поддержат. Закон предусматривает предоставление гражданам, проживающим в негазифицированных жилых домах, компенсации расходов на оплату электроэнергии, приобретённой на нужды отопления», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Компенсацией в размере 50% от платежа за электроэнергию в отопительный период смогут воспользоваться 2496 человек. 278 льготников дополнительно получат 25% компенсации за платёж.
Если закон примут, он вступит в силу уже с 1 июля. Однако документом предусмотрена компенсация расходов за текущий отопительный период — с осени 2021 по весну 2022 года.