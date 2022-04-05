Более 16 тыс. белгородцев потратили маткапитал на образование детей

Больше 16 тыс. белгородцев потратили материнский капитал на образование детей — это 17% от общего числа заявлений. Это направление стало одним из самых популярных направлений программы.
Платить за образование детей можно после достижения ими трёхлетнего возраста. Исключением стало только дошкольное образование — средства на него можно направить сразу после рождения ребёнка. При этом возраст ребёнка, на образование которого можно потратить маткапитал, не должен превышать 25 лет.
С 1 февраля на 8,4% проиндексировали материнский капитал. Теперь россиянам платят более 524 тыс. рублей за первого ребёнка и более 693 тыс. рублей за второго. Маткапитал на первого увеличили на 40 тыс. рублей, на второго и последующего детей — на 53 тыс. рублей.