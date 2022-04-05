Более 16 тыс. белгородцев потратили маткапитал на образование детей

Платить за образование детей можно после достижения ими трёхлетнего возраста. Исключением стало только дошкольное образование — средства на него можно направить сразу после рождения ребёнка. При этом возраст ребёнка, на образование которого можно потратить маткапитал, не должен превышать 25 лет.