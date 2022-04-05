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Белгородцев просят помочь мальчику с лейкозом из Харькова

5 апреля 09:37
Фото: «Святое Белогорье против детского рака»
«Святое Белогорье против детского рака» открыло сбор в 30 тыс. рублей для мальчика из соседней области. Ему необходимо пройти обследование, чтобы ребёнку назначили лечение.
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Харьков

В Белгороде открыли сбор для Артёма Степаненко из Купянска Харьковской области. У ребёнка произошёл рецидив лейкоза. Для мальчика нужно собрать 30 тыс. рублей.

Семья Артёма бежала в Россию из-под обстрелов, однако теперь у них возникли новые проблемы. На текущий момент у мальчика уже 97% бластных клеток, поэтому лечение нужно начинать как можно быстрее.

Несмотря на то, что лечить Артёма будут бесплатно, необходимо ещё провести обследования и проработать тактику лечения. В связи с этим белгородцев просят помочь ребёнку.

Отправить деньги можно на сайте.

Банковские реквизиты (Сбербанк):⠀⠀

МОО «Святое Белогорье против детского рака»⠀⠀

ИНН получателя: 3123163890⠀⠀

КПП получателя: 312301001⠀⠀

Р/с №: 40703 810 0 07000000530 в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК⠀⠀

БИК банка: 041403633⠀⠀

К/с №: 30101810100000000633⠀⠀

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#Новости#Харьков#Мальчик#Святое Белогорье против детского рака#Сбор средств#Общество
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