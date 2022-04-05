Белгородцев просят помочь мальчику с лейкозом из Харькова

В Белгороде открыли сбор для Артёма Степаненко из Купянска Харьковской области. У ребёнка произошёл рецидив лейкоза. Для мальчика нужно собрать 30 тыс. рублей.
Семья Артёма бежала в Россию из-под обстрелов, однако теперь у них возникли новые проблемы. На текущий момент у мальчика уже 97% бластных клеток, поэтому лечение нужно начинать как можно быстрее.
Несмотря на то, что лечить Артёма будут бесплатно, необходимо ещё провести обследования и проработать тактику лечения. В связи с этим белгородцев просят помочь ребёнку.
Банковские реквизиты (Сбербанк):⠀⠀
МОО «Святое Белогорье против детского рака»⠀⠀
ИНН получателя: 3123163890⠀⠀
КПП получателя: 312301001⠀⠀
Р/с №: 40703 810 0 07000000530 в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК⠀⠀
БИК банка: 041403633⠀⠀
К/с №: 30101810100000000633⠀⠀