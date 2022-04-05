Белгородцам звонят с молдавских номеров и просят прийти в СК с тёплыми вещами

Мошенничество и фейки стали неотъемлемой частью жизни белгородцев в последний месяц. Сейчас им начали поступать звонки якобы от следователей, которые просят их прийти в отделение СК. При себе просят иметь тёплые вещи. Подобные сообщения к следкому не имеют никакого отношения.
Как уточнили в ведомстве, такие звонки поступают белгородцам через мессенджеры, в частности, Viber. Населению говорят о том, что их якобы обвиняют в содействии проводимой на территории Украины спецоперации. Только звонят почему-то белгородцам из Молдовы, а не из РФ.
Подобные звонки не имеют ничего общего с реальностью, поскольку вызывают следователи только повестками. Способы вызова участников судопроизводства с помощью соцсетей или мессенджеров противоречат законодательству. Правоохранители попросили население обращаться в полицию, если они столкнутся с подобными звонками.