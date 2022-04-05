Белгородцам звонят с молдавских номеров и просят прийти в СК с тёплыми вещами

Как уточнили в ведомстве, такие звонки поступают белгородцам через мессенджеры, в частности, Viber. Населению говорят о том, что их якобы обвиняют в содействии проводимой на территории Украины спецоперации. Только звонят почему-то белгородцам из Молдовы, а не из РФ.