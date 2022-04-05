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Белгородцам звонят с молдавских номеров и просят прийти в СК с тёплыми вещами

5 апреля 11:55
Фото: Бел.Ру
Региональный следственный комитет просит население сообщать о подобных звонках в правоохранительные органы. Вызывать население следователи могут только повесткой, сообщает ведомство.

Мошенничество и фейки стали неотъемлемой частью жизни белгородцев в последний месяц. Сейчас им начали поступать звонки якобы от следователей, которые просят их прийти в отделение СК. При себе просят иметь тёплые вещи. Подобные сообщения к следкому не имеют никакого отношения.

Как уточнили в ведомстве, такие звонки поступают белгородцам через мессенджеры, в частности, Viber. Населению говорят о том, что их якобы обвиняют в содействии проводимой на территории Украины спецоперации. Только звонят почему-то белгородцам из Молдовы, а не из РФ.

Подобные звонки не имеют ничего общего с реальностью, поскольку вызывают следователи только повестками. Способы вызова участников судопроизводства с помощью соцсетей или мессенджеров противоречат законодательству. Правоохранители попросили население обращаться в полицию, если они столкнутся с подобными звонками.

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#Новости#Следственный комитет белгородской области#Звонки#Молдова#Следственный комитет#Фейк#Общество
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