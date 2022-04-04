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За три года население Белгородской области уменьшилось на 1%

4 апреля 12:59
Фото: Бел.Ру
На 1 января 2022 года в регионе проживало чуть более 1,5 млн человек. Область вошла в список из 65 регионов РФ, где население уменьшилось. Рейтинг опубликовало РИА «Новости».

В 2019–2021 годах население Белгородской области уменьшилось на 1%. Это 31-е место среди регионов РФ. По данным рейтинга, на 1 января текущего года в области проживали немногим более 1,5 млн человек.

Естественная убыль населения за этот период составила более 34 тыс. человек. По большому счёту количество жителей выросло из-за приезжих — миграционный прирост составил более 19 тыс. человек.

Только в 20 регионах страны население выросло. Особенно этим показателем могут похвастаться Севастополь, Ингушетия и Чечня. В остальных 65 регионах население уменьшилось, больше всего в — Смоленской и Курганской областях, а также в Еврейской АО.

В целом же по стране население за это время уменьшилось на 0,83%. Что касается естественной убыли, то она превысила показатель в 2 млн человек. Однако в страну прибыли 822 тыс. мигрантов.

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